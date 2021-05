Ile Maurice: ICTA | XLD - «Childish reply from a childish Prime Minister»

«Les commentaires du leader de l'opposition sont prématurés.

Cette consultation de l'ICTA n'est pas une décision politique. Les commentaires seront étudiés par le gouvernement avant toute décision». C'est ce qu'a réitéré le Premier ministre Pravind Jugnauth à maintes reprises lors de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition. Il était interrogé par Xavier Luc Duval suivant la fin de la consultation publique que l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) a menée au sujet de son intention de filtrer le contenu des publications sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre défend l'ICTA qui selon lui, a un mandat sous l'article 18 (1) (m) pour 'take steps to regulate or curtail the harmful and illegal content on the Internet and other information and communication services.' Pravind Jugnauth responsable du portefeuille de l'ICTA souligne que le gouvernement va étudier les commentaires des Mauriciens avant de prendre une décision sur la question de régulation des réseaux sociaux. Pravind Jugnauth explique de depuis 2018 à ce jour, les mauriciens ont rapporté, auprès des autorités, 4200 incidents sur les réseaux sociaux.

Le chef du gouvernement affirme qu'il ne s'ingère pas dans les affaires de l'organisme public avant de dire : «this government has adopted a consultation and participatory approach to management of the state affairs. When the time will come, i will raise a number of questions», a souligné Pravind Jugnauth.

Le leader de l'opposition a réclamé des garanties que le document soit jeté dans la poubelle. Avant de qualifier le Premier ministre de «childish reply coming from a childish Prime minister.» Le speaker lui a demandé de retirer ses propos.