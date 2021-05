Algérie: Belaid - "œuvrer ensemble pour opérer un changement réel"

Ouled Djellal — Le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a affirmé lundi soir depuis Ouled Djellal, que sa formation politique est disposée à "œuvrer avec tous pour opérer un changement réel".

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture du chef-lieu de la wilaya, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain, M. Belaid a estimé que l'édification de l'Algérie "requiert de conjuguer les efforts de tous pour répandre la confiance et l'espoir", rappelant que son parti dispose d'un "programme ambitieux pour parvenir à de véritables réformes qui devront être menées par des hommes et des femmes capables de répondre aux aspirations des citoyens et des générations futures".

Il a ajouté, dans ce sens, que "l'Algérie a également besoin que tous les citoyens mettent la main dans la main pour aller de l'avant et affronter ceux qui tentent de déstabiliser l'Algérie", affirmant que "l'Algérien est pleinement conscient de l'importance de l'unité de sa patrie et la préservation de sa stabilité".

Rappelant que l'Algérie est passée depuis l'indépendance par des "étapes importantes en surmontant des difficultés et des conflits politiques", le président du Front El Moustakbel a relevé que "les Algériens sont sortis le 22 février 2019 dans un élan populaire pour mettre fin à vingt années de gestion anarchique et défaillante".

Ce responsable politique a souligné également que cet élan populaire "découle d'une position commune contre la corruption pour concrétiser un nouveau départ pour le pays".

Le président du Front El Moustakbel a appelé, en outre, à "une prise de conscience, au changement des mentalités, des pratiques et des méthodes de gouvernance pour préserver l'unité et la sécurité du pays".

Au terme de son allocution, M. Belaid a exhorté les citoyens à voter pour les candidats de sa formation politique et à soutenir son programme, relevant "le poids de la responsabilité qui pèse, à des degrés divers, sur le peuple, les responsables, les élus et les partis pour créer une cohésion qui permet de défendre les intérêts du peuple et préserver l'avenir du pays".