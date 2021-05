Algérie: Législatives - nouvelles approches pour répondre aux attentes du citoyen d'Adrar

Adrar — Des candidats de la liste indépendante "Nouvelle génération d'Adrar", en lice à Adrar pour les législatives du 12 juin, affirment présenter à travers leur programme électoral de nouvelles approches de développement pour répondre aux attentes de la population locale.

La participation à cette échéance électorale vise à concrétiser leur conception de "la contribution à l'édification d'institutions solides par la force de la loi et la pratique démocratique, et construire ainsi l'Algérie nouvelle réclamée par le Hirak populaire", ont-ils indiqué.

Ils avancent, précise-t-il, une série de propositions en rapport avec la promotion des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que la mise en place d'un office en charge des œuvres scolaires et la création d'établissements éducatifs pilotes dotés d'équipements et de moyens pédagogiques modernes avec la contribution de sociétés pétrolières.

Parmi les autres propositions, l'ouverture d'un pôle universitaire pour accompagner le développement local et l'introduction de nouvelles spécialités "de qualité" à l'Université dans les domaines médical, pharmaceutique, les sciences techniques et les hydrocarbures, en plus de conclure des conventions de partenariat pour la formation continue dans ces segments, en vue de former une main d'œuvre qualifiée dans la région, a ajouté M. Dahbi.

Ceci, en plus de la modernisation de l'enseignement coranique et la réhabilitation de son diplôme pour le mettre au niveau de celui de fin cycle d'enseignement secondaire, ouvrant ainsi l'accès aux instituts islamiques agréés.

Plaidoyer pour la création d'un pôle médical à Reggane

"Nouvelle génération d'Adrar", qui attache un intérêt particulier au secteur de la santé, plaide pour la création d'un établissement hospitalier universitaire pour faire face aux défis sanitaires de la wilaya, en plus de développer les prestations de santé dans les spécialités Mère-Enfant, d'encourager l'investissement dans ce secteur vital, et d'envisager un pôle médical dans la région de Reggane pour améliorer la prise en charge des pathologies provoquées par les effets des explosions nucléaires menées dans la région par la France coloniale.

La promotion de l'Emploi et de l'investissement dans les domaines industriel, agricole et touristique, le développement des secteurs de l'Habitat, l'Environnement, la Culture et la Jeunesse et Sports, sont aussi les autres axes autour desquels s'articule le programme électoral de cette liste indépendante.

M.Mohamed Dahbi a saisi l'opportunité pour appeler à une forte participation aux législatives du 12 juin prochain, et à choisir sa liste pour, dit-il, "une bonne représentation de la wilaya d'Adrar" à la future Assemblée populaire nationale.

Parallèlement aux meetings et aux actions de proximité, "Nouvelle génération d'Adrar" recourt dans sa campagne électorale aux réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre de citoyens de cette wilaya.