Mali: La communauté internationale condamne "le coup de force", exige la libération des responsables arrêtés

Bamako — La communauté internationale a condamné mardi "le coup de force" au Mali qui s'est déroulé dans la soirée de lundi et exigé la libération immédiate et sans conditions du président de la transition, Bah Ndaw, et de son Premier ministre, Moctar Ouane.

L'Algérie cheffe de file de la médiation internationale au Mali, a exprimé mardi son "ferme rejet" de toute action visant à changer le gouvernement au Mali par la force, appelant les acteurs maliens à privilégier le dialogue pour un déroulement paisible de la transition, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Elle " appelle tous les acteurs concernés à faire preuve d'un sens de responsabilité et à privilégier le dialogue afin de préserver le déroulement paisible et pacifique de la transition et de maintenir la paix et la stabilité dans le pays ", relève-t-il.

Et " réaffirme son soutien aux autorités maliennes de transition, sous le leadership du Chef de l'Etat M. Bah N'Daw, auxquelles elle n'a cessé d'apporter un appui multiforme en vue d'aboutir au retour définitif de l'ordre constitutionnel, sur la base des engagements souscrits aux termes de la Charte de transition adoptée le 12 septembre 2020, et entérinée par l'ONU, l'UA et la Cédéao ", ajoute le communiqué.

De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dans un tweet "au calme" au Mali et à la "libération inconditionnelle" de ses dirigeants civils, arrêtés dans la journée par des militaires.

Selon des diplomates à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait tenir une réunion d'urgence dans les prochains jours sur la situation au Mali.

Le Conseil européen a, dans un communiqué, condamné "avec fermeté l'enlèvement du président de transition du Mali et du Premier ministre et a appelé à leur libération immédiate".

Le Conseil a prévenu que "l'Union européenne était prête à envisager des mesures ciblées à l'encontre des dirigeants politiques et militaires faisant obstruction à la transition au Mali".

Dans un communiqué commun, le Comité de suivi de la transition composé notamment de la mission des Nations unies au Mali (Minusma), de la Communauté des Etats ouest-africains (Cédéao), l'Union africaine, et de l'Union européenne ont affirmé "leur ferme soutien aux autorités de la transition".

Les membres de ce comité ont fermement condamné "la tentative de coup de force" survenue à la suite de la publication du décret portant nomination des membres du gouvernement par le président de la transition sur proposition du Premier ministre.

Le communiqué a également exigé "la libération immédiate et inconditionnelle" de ces autorités en rappelant que les militaires qui les détiennent seront tenus "personnellement responsables de leur sécurité".

Réagissant à ce coup de force, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a appelé à la "libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre" maliens, conduits "sous contrainte" par les forces militaires à la base de Kati (à 15 km de Bamako).

La Minusma a lancé son appel via Twitter, lundi dans la soirée. "Nous suivons avec attention les événements et restons engagés en appui à la Transition. Nous appelons au calme et exigeons la libération immédiate et inconditionnelle du Président et du Premier ministre. Ceux qui les détiennent devront répondre de leurs actes", a écrit la mission onusienne.

Le président congolais, président en exercice de l'Union africaine (UA), Félix Tshisekedi a "fermement" condamné "toute action visant à déstabiliser le Mali", appelant "tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution".

Tshisekedi qui s'exprimait sur le compte twitter de la présidence congolaise a également appelé à la "libération immédiate et inconditionnelle" des personnalités arrêtées.

"Tout doit être mis en œuvre afin de préserver la stabilité du Mali et consolider la paix dans la sous-région", a encore plaidé le président de l'Union africaine.

Le Mali replonge dans la crise après neuf mois de transition

Dans la foulée de l'annonce du nouveau gouvernement, et après 9 mois de transition, le Mali replonge dans une nouvelle crise politique qui pourrait le faire retourner à la case départ.

Les militaires maliens mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition ont arrêté lundi le président et le Premier ministre, dans un coup de force secouant le pays plongé depuis des années dans une crise profonde.

Le Premier ministre avait indiqué plus tôt avoir été emmené par les militaires. "Je confirme: des hommes de Goïta sont venus me chercher pour me conduire chez le président qui habite non loin de ma résidence", a dit Moctar Ouane dans un bref échange téléphonique avec des médias, en faisant référence à l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta, actuel vice-président de la transition. La conversation s'est ensuite interrompue.

Hasard du calendrier, une délégation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, doit se rendre aujourd'hui à Bamako.

"Le coup de force" a été mené quelques heures après une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) consacrée à la situation au Mali, lors de laquelle le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a appelé les acteurs maliens à faire preuve de "persévérance" afin d'avancer dans le processus de transition et d'obtenir des résultats concrets dans la mise en oeuvre de la feuille de route de décembre portant, entre autres, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix, issu du processus d'Alger.

M.Boukadoum a souligné que "la célébration ce mois-ci du 6e anniversaire de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, offrait une nouvelle occasion d'évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent pour relever les multiples défis auxquels le pays est confronté".