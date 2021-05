Afrique: Journée mondiale de l'Afrique - Une Vision Royale pour l'action africaine commune

Addis — Abeba - L'Afrique célèbre cette année sa journée mondiale alors que le Continent est en proie à la pandémie de la COVID-19 aggravée par l'accès limité aux vaccins et aux conflits et terrorisme qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans plusieurs zones africaines, des défis qui nécessitent une approche qui place les intérêts du citoyen africain au centre de l'agenda panafricain à l'image de la Vision de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, pour l'action africaine commune.

Une Vision Royale autour du triptyque paix, sécurité et développement porteuse de grands espoirs pour un Continent stable, prospère et en paix au service du citoyen africain.

La journée mondiale de l'Afrique offre l'occasion de mettre en avant les actions entreprises par le Royaume en faveur du Continent et la solidarité agissante du Maroc envers les pays africains sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI qui plaidait pour «l'émergence d'une Nouvelle Afrique: une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans le concert des Nations».

Cette solidarité sans faille du Royaume avec les pays africains a été illustrée dans ce contexte de pandémie de la COVID-19 par l'initiative de Sa Majesté le Roi qui avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l'acheminement d'aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d'accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Cette louable initiative royale qui a été hautement salué en Afrique et au niveau international, consacre la Vision Royale pour la coopération sud-sud basée sur le partage des expériences et l'expertise pour répondre aux aspirations du citoyen africain en matière de santé, d'éducation, de formation, de paix, de stabilité et de développement socio-économique.

Le Maroc attaché à l'action africaine commue qui place les intérêts vitaux du Continent et des citoyens africains au centre de ses préoccupations, ne cesse d'œuvrer et consolider son engagement africain pour un Continent prospère par des actions concrètes comme en témoigne les multiples Visites Royales entreprises par le Souverain dans plusieurs pays africains et la signature de près d'un millier d'accords et de conventions de coopération entre le Royaume et ses partenaires africains.

Les initiatives du Royaume pour l'action africaine commune s'illustrent également par les actions entreprises au sein de l'organisation panafricaine et sa présence des différents organes de l'Union à l'image de son mandat au sein du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA où le Royaume a contribué de manière constructive à l'amélioration des méthodes de travail et à l'instauration des bonnes pratiques afin d'éviter de décrédibiliser cet organe décisionnel de l'Union.

Le Maroc assure également la première vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Finances, les Affaires monétaires, la Planification économique et l'Intégration de l'Union Africaine pour la période 2021-2023 confirmant ainsi la confiance placé en le Maroc par les Etats membre de l'UA, notamment de par son expertise et expérience dans le domaine des Finances, des Affaires monétaires, de la Planification économique et de l'intégration.

Le Royaume a aussi assuré la présidence du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l'Industrie et des ressources Minières de l'Union et la première vice-présidence du Comité technique spécialisé CTS 8 Fonction Publique, Collectivités Locales, Développement Urbain et Décentralisation.

Le Royaume siège également au tribunal administratif de l'Union africaine avec une Magistrate.

Sur le plan social, l'ouverture à Rabat de l'Observatoire Africain des Migrations au Maroc, suite à la proposition de SM le Roi Mohammed VI en sa qualité de Leader de l'UA sur la question de la migration, vient couronner l'engagement africain du Royaume.

Le Maroc a également a adhéré à la Zone de libre-échange continentale africaine qui s'inscrit en droite ligne avec les Orientations et la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique intégrée et prospère.

Le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi accorde une grande importance à la question environnementale en Afrique. Le Sommet africain de l'action, qui s'est tenu en marge de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22) organisée à Marrakech, au Maroc, en 2016, illustre l'engagement du Maroc pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Le Sommet, avait fixé trois priorités pour l'action climatique en Afrique : la Commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo, la Commission Climat pour la région du Sahel et la Commission Climat des petits États insulaires.

La célébration de la journée mondiale de l'Afrique est aussi l'opportunité de mettre en avant l'appui et l'aide apportés par le Royaume, depuis son indépendance, à la lutte pour la libération des pays africains du joug colonial et à la défense de l'unité africaine manifestée par la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, dont le Royaume du Maroc est l'un des fondateurs.