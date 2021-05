Algérie: Législatives - Une occasion pour un changement de l'environnement politique, selon Makri

Bechar — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, a affirmé mardi à Bechar que les élections législatives du 12 juin constituent une occasion pour le changement de l'environnement politique en Algérie.

Les prochaines législatives constituent "une occasion pour le changement de l'environnement politique avec l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale populaire (APN), notamment ceux des listes de candidature du MSP qui s'engagent à l'édification d'un Etat démocratique populaire et social, dans le cadre des principes de la déclaration du 1er novembre 1954", a affirmé M. Makri lors d'un meeting organisé à la Maison de la Culture "Mohamed Kadi".

"Le Sud du pays qui passe, pour la direction de notre mouvement, comme le véritable avenir de l'Algérie, au regard de ses immenses richesses minières, agricoles, touristiques et naturelles dont le solaire et qui peuvent, s'ils sont véritablement exploitées, être des vecteurs du développement économique du pays", a-t-il souligné.

"Si nous obtenons les voix du peuple le 12 juin, nous formerons un gouvernement d'unité nationale, avec la participation de l'ensemble des forces politiques du pays, et ouvrirons un large débat avec la société, dans un souci de développement socioéconomique du pays", a-t-il soutenu.

"L'Algérie et le MSP ont besoin de faire des prochaines élections législatives un scrutin libre, transparent et honnête, pour que chacun puisse contribuer à un véritable changement de l'environnement politique en Algérie", a poursuivi M. Makri.

Pour ce qui est du développement socioéconomique des régions frontalières du Sud, il a plaidé pour la création de nouvelles villes et de nouveaux pôles économiques pouvant être mis à profit pour le développement de relations économiques et commerciales avec les pays du Sahel et du grand Maghreb, proches de ces régions à l'exemple de la wilaya de Bechar.

Il a insisté, dans ce sens, sur l'importance à accorder aux investisseurs publics et privés pour les aider et les accompagner dans la réalisation de leurs projets dans ces régions frontalières, qui sont susceptibles de contribuer à la création de la richesse et de nouveaux emplois pour les jeunes.

"Le développement socioéconomique de ces régions frontalières du Sud, est aussi un moyen de contribuer à la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la contrebande et le trafic d'armes qui sévit à nos frontières, notamment le 'Couloir dangereux' situé à nos frontières avec les pays du Sahel", selon le président du MSP.

Sur le plan international, Makri a dénoncé le rétablissement "honteux" des relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste.

Le président du MPS a conclu son intervention par un appel aux électrices et électeurs de Bechar à voter massivement pour les candidates et candidats de son mouvement dans cette wilaya du Sud-ouest.