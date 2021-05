Ile Maurice: Chute mortelle au Champ-de-Mars - Le jockey Benedict Woodworth reconstitue le drame

Le jockey malais Benedict Woodworth a participé à un exercice de reconstitution des faits au Champ-de-mars dans l'après-midi de ce mardi 25 mai en compagnie des limiers de la Major Crime Investigation Team (MCIT) et du Scene of Crime Office (SOCO).

Le cavalier est revenu sur les circonstances de la chute ayant couté la vie au jockey Nooresh Juglall. Benedict Woodworth a expliqué aux enquêteurs qu'il se trouvait sur sa monture lorsqu'un des chevaux qui se trouvait devant lui (c'est-à-dire Quadro five six) a effectué un «jump crossing», qui à son tour, a fait sa monture Golden Tractor faire un «jump crossing» le débalançant. Il est ensuite entré en collision avec le coursier de Nooresh Juglall, Rule the Night. Benedict Woodworth a eu le poignet disloqué lors de sa chute alors que Nooresh Juglall a succombé à ses blessures. Golden Tractor a dû être euthanasié.

La MCIT qui s'est saisie du dossier a déjà entendu des jockeys ayant participé à la septième course ainsi que les entraîneurs Raj Ramdin et Simon Jones, le chief stipe Stéphane de Chalain et l'Acting CEO du Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL) Jerome Tuckmansing.

À noter que les travaux de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la chute du jockey Nooresh Juglall au Champ-de-Mars, débuteront le 1er juillet prochain. Six témoins seront appelés ce jour-là. L'affaire a été appelée pro forma [pour la forme] ce mardi matin 25 mai en Cour de district de Port-Louis.