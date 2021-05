Cameroun: Barrage de Nachtigal - Le financement en examen

Le projet de loi permettant à l'Etat d'être garant financier, a été défendu hier par le ministre délégué aux Finances, Yaouba Abdoulaye, devant la Commission des Finances et du Budget.

La loi de finances du Cameroun pour l'exercice 2018 va subir quelques modifications. C'est l'objectif du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Le texte portant ratification de l'ordonnance du 2 octobre 2018, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances, a été envoyé et discuté hier au sein de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi a été défendu par Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, accompagné pour la circonstance par le ministre Jules Doret Ndongo, représentant du gouvernement. L'Ordonnance signée par le président de la République le 2 octobre dernier avait pour objectif de relever le plafond des avals, (argent mis en réserve pour servir de garantie de l'Etat) fixé à 40 milliards de F, que l'Etat est autorisé à accorder aux sociétés d'économie mixte pour l'année 2018.

Or, l'Etat du Cameroun souhaite réaliser le projet d'aménagement hydro-électrique de 420 mégawatts sur le site de Nachtigal-amont. Pour cela, un accord de développement en commun, dans le cadre du partenariat public-privé, a été signé entre, d'une part, la République du Cameroun, d'autre part la Société Electricité de France international (EDFI) et la Société financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale. De même, est envisagée la signature de plusieurs conventions d'engagement et de cession de crédit local.

Afin de faciliter la mobilisation des fonds, l'Etat se porte ainsi garant des passifs fi nanciers pour un montant maximum de 723 milliards de F, en cas de résiliation. La modification de la Loi de finances pour autoriser le gouvernement à accorder l'aval de l'Etat à ce montant, permettra de respecter ses engagements. A terme, le pays pourra améliorer sa fourniture en énergie. La ratification de cette Ordonnance par le Parlement devrait lui conférer plus de force.