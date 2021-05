Madagascar: Poésie - « Hymne de la Terre » par le poète-diplomate indien Abhay K

Diplomate indien, Abhay K. est également un grand poète contemporain. Sa grande passion l'a amené à écrire des vers et proses pour la nature et l'univers.

Récemment, le poète vient de sortir « L'hymne de la Terre » écrit à l'origine en anglais et traduit en 100 langues. Un recueil qu'il a dévoilé à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité. Ces lignes de l'hymne de la Terre - «Unis nous sommes la flore et la faune / Unis nous sommes les espèces d'une seule Terre», expriment un appel à la solidarité pour la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction en raison de la perte d'habitat, de la pollution de l'environnement et du changement climatique. Le déclin de la biodiversité menace les systèmes vitaux sur Terre. « Dans cet hymne de la Terre, inspiré de Vasudhaiva Kutumbakam qui signifie que la Terre est une famille, l'artiste appelle à une compréhension plus profonde de la symbiose et de l'interdépendance mutuelle entre les humains et les autres espèces qui forment la base même de l'existence de la vie sur Terre. »

À savoir que la Journée mondiale de la biodiversité est une journée internationale sanctionnée par les Nations Unies pour la promotion des questions de biodiversité. Elle est actuellement célébrée le 22 mai. Depuis sa création par la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993 jusqu'en 2000, elle a été célébrée le 29 décembre pour commémorer le jour où la Convention sur la diversité biologique a été introduite pour la première fois. Plus tard, le 20 décembre 2000, la date a été reportée au 22 mai pour marquer l'adoption de la Convention le 22 mai 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio. Le thème de la journée de la biodiversité de cette année est «nous faisons partie de la solution #ForNature».