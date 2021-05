Ile Maurice: Sada Etwaroo nommé SG honorifique du GREA

Les membres du Groupe réflexion Emmanuel Anquetil (GREA) ont à l'unanimité nommé le légiste Sada Etwaroo, (avoué), comme secrétaire général honorifique du GREA le samedi le 22 mai 2021.

Il était l'un des premiers membres du premier GREA, fondé en 1996, qui avait débouché sur la création du Mouvement Républicain (MR), dont il était le premier secrétaire général.

Sada Etwaroo était aussi le porte-parole du movement sur l'Ecologie et le Développement Durable.

Le GREA a été relancé après les événements du Wakashio et il a été l'un des principaux initiateurs pour réunir les ex-membres du MR (dont Rama Valayden, Sunil Dwarkasing et autres) et une équipe de jeunes et des intellectuels qui veulent faire la politique autrement.

Le GREA est en train de réfléchir sur le lancement d'une Académie pour la formation politique des jeunes. L'idée est de former des cadres pour une éventuelle force politique alternative qui apportera le renouveau.

Sada Etwaroo a été l'un des premiers conseillers municipaux du MR en 2001. Il était candidat du MR pour les Elections Générales de 2005 dans la circonscription numero 16 Vacoas/Floreal. Il avait agit comme conseiller special au ministère de l'Environnement en 2012 et été aussi la chairperson du Sustainable Index Committee sous Maurice Ile Durable.

Sada Etwaroo et Rama Valayden ainsi que Joseph Tsang Man Kin sont les 'Mentors' du GREA.

Sada Etwaroo et ses amis du GREA veulent une alternative politique pour des changements radicaux dans la société y compris une nouvelle justice économique, sociale et écologique. Ils disent militer pour une démocracie participative, directe et citoyenne, et sont contre toute forme d'oppression, d'exploitation, de discrimination, de préjugés et résolument contre la corruption et le manque de transparence dans la gestion publique.

Sada Etwaroo est engagé dans le combat pour contrer la crise écologique, l'inégalité et l'injustice dans la société.