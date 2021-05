Ile Maurice: Astronomie - «Lune de sang» et éclipse lunaire en ce mercredi 26 mai

De nombreuses personnes à travers la planète auront les yeux rivés au ciel en ce mercredi 26 mai. Une éclipse totale de la lune débutera en effet à 12 h 46 et se terminera à 17 h 51. La pénombre sera visible à Maurice, annonce la station météo de Maurice.

À la différence d'une éclipse solaire, ce phénomène ne présente aucun danger pour la vue, selon les experts. Cette éclipse sera qui plus est différente, car elle coïncide avec une «super Lune» ou «Lune de sang», c'est-à-dire que la pleine lune apparaîtra relativement plus grosse que la moyenne, car elle sera assez proche de la Terre, à 358 000 km, ce qui lui vaut ce qualificatif. À ce moment-là, la lune apparaît 30 % plus lumineuse et 14 % plus grande qu'à son point le plus éloigné.

Dans l'histoire, les éclipses qu'elles soient lunaires ou solaires étaient de mauvais augure, notamment chez les Incas. Certaines communautés aborigènes australiennes y voyaient le signe que quelqu'un qui était parti avait été blessé ou tué.

En tout cas, ceux qui rateront le spectacle de mercredi devront attendre 2033 pour assister à la prochaine «Lune de sang», comme la désignent les Américains.