Madagascar: Semaine Tily Eto Madagasikara - Internet mis à contribution pour la célébration

Cette année, la semaine de Tily Eto Madagasikara est célébrée du 22 mai au 30 mai 2021.

Comme le contexte sanitaire ne permet pas l'organisation de grands événements publics, les scouts ont décidé de se tourner vers Internet pour agir. Pour cela, les réseaux sociaux sont mis à contribution et divers jeux y sont proposés depuis la semaine dernière. La créativité et le sens de la débrouillardise de chaque scout sont au cœur des activités proposées. La musique, la cuisine, les arts manuels, et bien d'autres encore font partie des thèmes choisis pour les jeux et les animations. Par ailleurs, des émissions sont également diffusées quotidiennement afin de partager des connaissances et des expériences.

En naviguant sur la page Facebook de Tily Eto Madagasikara, on peut voir que les administrateurs y expliquent certains points essentiels pour bien maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux. Ce qui peut s'avérer très utile pour certains utilisateurs. A noter que le coronavirus préoccupe également ce mouvement du scoutisme malgache, qui n'hésite pas à promouvoir l'application des gestes barrières que ce soit sur Tik Tok ou sur Facebook, et qui a également fait don de gels hydroalcooliques et de masques à des milliers de personnes durant cette crise sanitaire.

Et pour bien marquer cette semaine spéciale Tily, un nouveau site Internet a été mis en ligne, le premier portail d'information en malgache sur les contributions des jeunes et de l'éducation informelle aux objectifs de développement durable. Il reste encore quelques jours avant la fin de cette semaine Tily Eto Madagasikara, leurs activités restent accessibles en ligne jusqu'à la fin de ce mois.