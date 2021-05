Ile Maurice: Innovation - Le trophée des banques commerciales attribué à la SBM à Maurice

Une banque qui accompagne les entreprises pour leur développement. C'est ainsi que Youdanada Munia, DG par intérim de la SBM Madagascar, décrit cette institution financière.

En effet, plusieurs actions sont élaborées par la banque pour soutenir les entrepreneurs, en incluant les PME depuis l'année dernière. À Maurice, la SBM a reçu le trophée de « Most Innovative Retail Bank - Mauritius » aux Global Business Outlook Awards 2021. En effet, organisés par le Global Business Outlook Magazine, les Global Business Outlook Awards récompensent l'excellence des entreprises opérant dans divers secteurs à travers le monde. La SBM Bank Mauritius Ltd a reçu cette nouvelle distinction suivant un rigoureux processus de sélection basé sur des paramètres tels que l'innovation, les nouveaux produits et services, les réalisations clés et les distinctions antérieures importantes. « La SBM a beaucoup misé sur l'innovation durant ces dernières années et, en 2020, cela nous a permis d'offrir un niveau de service irréprochable en plein cœur de la pandémie de Covid-19.

Je pense notamment aux nouveaux services que nous avons lancés pour enrichir l'expérience bancaire de nos clients, à l'instar de SBM Easy-Pay, une solution de paiement en ligne permettant aux clients de régler leurs factures et leurs achats auprès de plusieurs commerçants. En outre, en tant que banque qui place le client au centre des préoccupations et où l'innovation demeure un élément fondamental, nous avons lancé, en 2020 toujours, l'application mobile SBM Amigos, spécialement conçue pour offrir aux jeunes clients et à leurs parents une plateforme simple et conviviale sur laquelle les détenteurs de comptes SBM Amigos peuvent apprendre à gérer leurs finances tout en s'amusant », a déclaré Sanjaye Rawoteea, chef de division Consumer Banking & Wealth Management de la SBM Bank à Maurice.

Améliorations. Certes, les innovations menées par cette banque n'ont pas de limite. En septembre 2020, l'institution a également introduit la fonctionnalité « Online Customer Onboarding » sur son site Web permettant à une personne d'entamer la procédure d'ouverture d'un compte bancaire de la SBM en ligne. Dans cette même optique, elle a également lancé SBM Pocket, une application mobile permettant aux utilisateurs d'avoir un accès facile, sur leurs smartphone, aux informations clés sur les produits et services qu'offre la Banque.

Pour les représentants de l'institution financière, le trophée décerné par Global Business Outlook Magazine vient s'ajouter aux autres distinctions reçues au cours des dernières années dans le domaine de l'innovation bancaire, notamment le « Customer Service Innovation Award 2019 » aux Finacle Client Innovation Awards organisés par la multinationale Infosys, un autre trophée gagné par la banque à Maurice.