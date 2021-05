Madagascar: HCC - Trois « présidents » en un mois et demi

Jamais deux sans trois. C'est le cas de le dire concernant la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) qui a été présidée par trois Hauts Conseillers différents depuis son installation officielle le 8 avril 2021.

Le Doyen en titre Florent Rakotoarisoa a juste participé à la prestation de serment, avant d'être admis à l'hôpital pour cause de Covid-19. Du coup, c'est « la Haute Conseillère, Doyenne des Hauts Conseillers présents », Germaine Bakoly Ratovonelinjafy Razanoarisoa qui a présidé, le 21 avril 2021, la première audience de la nouvelle HCC sur la ratification de deux accords de prêt (PRODUIR et PRODIGY) entre Madagascar et l'IDA, ainsi que celle portant constatation de la vacance d'un siège de député et remplacement dudit député décédé.

Réapparition éclair. Florent Rakotoarisoa devait virtuellement refaire surface le 29 avril en dirigeant la séance de l'élection par visioconférence de sa propre personne à la présidence de la HCC. Une réapparition éclair à distance puisque c'est la même Germaine Bakoly Ratovonelinjafy Razanoarisoa qui a constaté l'accomplissement de la prestation de serment du 9ème Haut Conseiller dernièrement installé, Noëlson William. C'est ce dernier qui a ensuite présidé, en sa qualité de Doyen, l'audience du 17 mai 2021 relative à la résolution portant règlement intérieur spécial régissant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant la période de pandémie de Covid-19, et en cas de situation de crise sanitaire similaire. Une pandémie et une crise sanitaire sont à l'origine du chamboulement de la présidence de la HCC qui est devenue, de fait, tournante en l'espace d'un mois et demi.