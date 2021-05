Madagascar: Betafo - Une ville superbement gâtée

Jamais de mémoire de Betafois (les habitants de Betafo), la ville n'a connu autant d'investissements productifs. Le développement rapide et durable prend toute sa forme dans une région longtemps délaissée par les tenants du pouvoir. Il a donc fallu l'arrivée au pouvoir du président Andry Rajoelina pour que tout s'accélère. Et d'une manière fulgurante! En l'espace de quelques mois, Betafo a maintenant un stade synthétique aux normes internationales, un gymnase de 1000 places verra le jour dans les prochains mois et last but not least, un nouveau lycée agricole répondant aux besoins immédiats de la ville est en cours de finition. Et la liste n'est pas encore close avec le projet d'une usine de transformation de pomme de terre. Le député Lova Fiarovana saisit toutes les opportunités pour développer au mieux sa circonscription. Il est sur tous les fronts. Il y a deux semaines la ministre de la Communication et néanmoins coach du Vakinankaratra, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, est venue remettre en place les antennes de la RNM et de la TVM.

Chemin faisant, Lalatiana Andriatongarivo a remis au goût du jour les escaliers menant au bloc administratif et au quartier résidentiel notamment les Escaliers des Colons datant de l'époque coloniale et celui des Indigènes pour en faire un haut lieu touristique avec une superbe vue sur le lac « Tatamarina ». Un lac qui a fait l'objet d'une vaste opération de sauvetage car il est en train de se tarir. Une fois n'est pas coutume, le maire Livasoa et le député Lova Fiarovana ont mobilisé leurs troupes pour réhabiliter les canaux dérivés de la rivière Iandratsay pour permettre à « Tatamarina » de retrouver des couleurs.