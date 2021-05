Congo-Kinshasa: Eruption volcanique du Nyirangongo - Départ d'une délégation gouvernementale à Goma

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a brusquement interrompu son séjour en Europe pour rentrer au pays et superviser personnellement les secours à la suite de l'éruption volcanique intervenue au chef-lieu du Nord-Kivu.

Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé d'interrompre son séjour en Europe pour rentrer au pays afin de superviser la coordination des secours en faveur des populations des zones sinistrées ou qui étaient menacées par l'éruption volcanique du Nyiragongo. Le chef de l'Etat témoigne toute sa compassion et son soutien aux populations locales. Il les invite à faire preuve de prudence et de solidarité face à cette catastrophe naturelle.

Selon le bilan établi par le gouverneur militaire, quinze personnes ont péri à la suite de l'éruption, deux calcinés, neuf par accident de circulation et quatre prisonniers qui tentaient de s'évader. Plusieurs autres personnes ont perdu maisons et biens matériels, ravagés par la lave du volcan. La même source affirme que les populations qui s'étaient déplacées pour fuir cette catastrophe naturelle commencent peu à peu à regagner leurs lieux d'habitation, du moins ceux que la lave a épargnés. Dimanche, l'éruption qui menaçait la ville de Goma s'est estompée net à l'entrée de la ville.

Une réunion d'urgence du gouvernement

Le ministre de la Communication et Médias a annoncé le départ dimanche dernier d'une délégation gouvernementale pour Goma. Il s'agit entre autres du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, du ministre de la Recherche scientifique, du ministre de la Santé et des ministres originaires du Nord- Kivu. Le 22 mai, sous la direction du Premier ministre, le plan d'évacuation de la ville de Goma a été lancé à l'issue d'une réunion d'urgence tenue au sujet de cette éruption. Tous les services sont mobilisés quant à ce, a fait savoir le porte-parole du gouvernement.

Au cours de cette réunion d'urgence du gouvernement, a dit le ministre de la Communication et Médias, « nous avons fait l'évaluation de la situation. Nous avons échangé avec le gouverneur militaire qui a pris les choses en main et nous avons échangé avec la direction de l'observatoire volcanologique de Goma. » Toujours selon lui, des mécanismes d'intervention seront mis en place. La Monusco a été mise à contribution pour appuyer les efforts des forces armées et tous les services qui sont mobilisés, a révélé le ministre Patrick Muyaya.