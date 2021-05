Maroc: Les dates phares du travail de la CSMD depuis son installation

Rabat — Voici les dates phares du travail de la Commission Spéciale sur le modèle de développement (CSMD) depuis son installation :

Genèse :

-13 octobre 2017: Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant à la réflexion autour d'un Nouveau Modèle de Développement.

-Octobre 2017-Juillet 2019: Les forces vives de la Nation contribuent au débat national. De nombreuses propositions émergent des acteurs politiques, des experts économiques et de la société civile.

-29 Juillet 2019 :SM le Roi annonce qu'une Commission spéciale chargée du Modèle de Développement sera mise en place à la rentrée prochaine.

-19 novembre 2019 : SM le Roi nomme M. Chakib Benmoussa président de la CMSD.

-12 Décembre 2019: SM le Roi a procédé à la désignation des 35 membres de la CSMD.

-16 décembre 2019: Première réunion de travail de la CSMD à l'Académie du Royaume du Maroc.

Chronologie des travaux de la commission :

--Séances d'écoutes et auditions:

-02 janvier 2020: Début des séances d'écoutes et auditions avec le Parti de la Justice et du Développement, l'Union socialiste des Forces Populaires et le Parti de l'Istiqlal.

-03 janvier 2020 : séances d'écoutes et auditions avec le Mouvement démocratique et le social et l'Union marocaine du travail.

-04 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail.

-07 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Union constitutionnelle, le Parti du progrès et du socialisme et le Mouvement populaire et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux.

-08 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec le Rassemblement national des indépendants, la Fédération démocratique du travail, l'Association des régions du Maroc et le parti authenticité et modernité.

-09 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec la Fédération des chambres d'artisanat, le Parti de la Gauche verte, le Parti de l'Unité et de la Démocratie, l'Organisation démocratique du travail, le parti Al Ahd Addimoqrati, le parti de la Choura et de l'Istiqlal, le parti de la Réforme et du développement, le parti de l'Environnement et du Développement durable, le parti des Forces citoyennes et le parti de la Renaissance et de la Vertu.

-11 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec le Parti de la société démocratique, Parti Al Amal, Parti Annahda, Parti de l'Action, Parti de la Liberté et de la Justice sociale, le parti des Néo-démocrates, le parti du Centre social, le parti du Front des forces démocratique et l'Union marocaine pour la Démocratie.

-17 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

-21 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec la Fédération des chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services.

-23 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec Bank Al-Maghrib et le Conseil de la Concurrence.

-28 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec le Conseil National des Droits de l'homme.

-30 janvier 2020: séances d'écoutes et auditions avec le Groupement professionnel des banques du Maroc.

-05 février 2020: séances d'écoutes et auditions avec la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le Conseil national de la Presse et la Confédération Marocaine des Entreprises du Maroc (CGEM).

-13 février 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Institution du Médiateur du Maroc.

-25 février 2020: séances d'écoutes et auditions avec des Associations marocaines des Droits de l'Homme.

-26 février 2020: séances d'écoutes et auditions avec la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural et l'Association marocaine des Exportateurs.

-12 mars 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Instance Nationale des Droits de l'Homme.

-24 avril 2020: jeunesse: épanouissement des jeunes : rencontre avec M. Mohammed Dardouri , Wali INDH.

-21 mai 2020: séances d'écoutes et auditions avec l'Association des ingénieurs de l'Ecole Mohammedia.

-22-23 mai 2020: Audition des lycéens à la suite de l'appel à contribution.

-29 et 31 mai 2020: Audition des lycéens à la suite de l'appel à contribution.

-30 juin 2020: Auditions des étudiants universitaires (régionalisation et gouvernance/ l'homme et le développement/ Changements climatiques et ressources naturelles).

-1er juillet 2020: Audition des étudiants universitaires (éducation, formation et employabilité/ innovation et digitalisation/ économie et compétitivité).

-17 juillet 2020: séances d'écoutes et auditions avec Anis Birou, ancien ministre chargé des marocains résidents à l'étranger et des affaires de la migration (2013-2017).

-06 août 2020: Réunion avec M. M'hamed Abdennabaoui président du ministère public.

-27 août 2020: Réunion avec Khalid Benomar, ancien directeur de l'agence de développement du nord.

-10 septembre 2020: Réunion sur le cannabis (cultivateurs, usagers société civile).

-21 septembre 2020: Crise Covid-19: séances d'écoutes et auditions avec le Parti justice et développement.

-22 septembre 2020: Crise covid-19: séances d'écoutes et auditions avec l'union socialiste des forces populaires.

-25 septembre 2020: Réunion sur la compétitivité logistique avec M. Mohammed Yousfi, DG de l'Agence marocaine pour le développement de la logistique.

-30 septembre 2020: Programme d'éducation avec Mme Rahma Bourqia, directrice de l'instance nationale d'évaluation auprès du conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

-16 octobre 2020: Séances d'écoutes et auditions avec la Fondation diplomatique.

-05 novembre 2020: Réunion avec l'Association marocaine des jeunes parlementaires.

-13 novembre 2020: Réunion sur le développement en Malaisie avec Tengku Dr Mohd Azzman Shariffadeen, Senior Fellow de l'Académie des sciences, Malaisie, président du conseil d'administration à l'Université de Malaya.

-17 novembre 2020: Réunion avec M. Mohammed Achargui, ancien président du Conseil constitutionnel.

-25 novembre 2020: Rencontre avec M. Abdallah Saaf, ancien ministre d'éducation nationale.

-26 novembre 2020: séance d'audition avec le PAM autour de la crise covid-19.

-27 novembre 2020: Rencontre avec l'Ordre national des comptables publics du ministère de l'économie et des finances.

-02 décembre 2020: Réunion avec M. Anouar Benazzouz, directeur général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc.

-10 janvier 2021: Séances d'écoute et audition avec les Fédérations des chambres d'artisanat, les fédérations des chambres d'agriculture et les fédérations des chambres des pêches maritimes.

-24 mars 2021: Dépénalisation du cannabis avec Jonathan Caulkins

-24 mars 2021 : Séance d'écoute et audition avec l'Agence de développement du digital (ADD),

-17 avril 2021: "cadre macroéconomique", avec des représentants du ministère de l'économie et des finances

-22 avril 2021 : Séance d'écoute et audition avec l'ACAPS (protection sociale)

++++Bilan d'étapes livré le 19 juillet 2020:

-180 séances ont été organisées.

-1200 personnes rencontrées et 6200 contributions récoltées (les correspondances écrites, par voie digitale, les rencontres citoyennes, la contribution des élèves, les projets des étudiants et les conférences accréditées).