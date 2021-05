Congo-Kinshasa: Eruption du volcan Nyiragongo - Vital Kamerhe plaide pour la mise en place d'un fonds de solidarité

Le président de l'UNC s'est adressé spécialement au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à Joseph Kabila, Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi

Dans un message lancé aux leaders politiques congolais, le 24 mai, le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, a lancé un appel pour la mise en place d'un fonds de solidarité en faveur des populations de Goma et Nyiragongo. Il a exhorté les leaders politiques de l'opposition et de la majorité ainsi que ceux de la société civile à s'unir autour du président de la République pour la gestion concertée des dégâts humains et matériels causés par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo.

Selon Vital Kamerhe, l'objectif de son initiative consiste à créer une dynamique nationale de cœur et d'affronter ensemble, dans l'amour, la compassion et la solidarité, les problèmes qu'endurent les populations sinistrées, spécialement dans l'alimentation en nourritures, le logement, les soins de santé et la reconstruction de leur habitat en vue de faciliter leur retour, en toute dignité, dans leurs milieux de résidence.

Le leader de l'UNC a exprimé sa compassion et sa solidarité a la population éprouvée de Goma et a appelé à la mise en place d'un fonds de soutien aux populations de Goma et de Nyiragongo. Par la même occasion, le leader de l'UNC a invité les membres de son parti présents dans les institutions publiques à décider de la quotité spéciale à prélever sur leurs émoluments qui servira de contribution à verser au fonds de solidarité pour Goma et Nyiragongo. « Soyons unis devant ce drame humanitaire. Le peuple congolais est en deuil », a-t-il dit.

Pour Vital Kamerhe, l'idéal serait que tous les chefs des corps, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs et tous les membres du gouvernement puissent consentir, pour l'amour de la patrie, que la moitié de leurs émoluments alimente le fonds de solidarité pendant une période de deux mois par exemple. « Cela étant, en ce qui me concerne, en tant que leader, partie prenante, je m'engage à donner dans les limites de mes moyens ma contribution et je souhaite vivement, mes chers frères, que chacun de nous fasse de même », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, d'autres leaders se sont exprimés par rapport à l'éruption du volcan Nyiragongo. Il s'agit notamment de Moise Katumbi qui a promis de se rendre prochainement à Goma pour manifester sa solidarité à la population locale. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, a exprimé toute sa compassion aux populations de Goma avec lesquelles elle partage toute la douleur face à la situation dramatique due à l'éruption volcanique.