Congo-Kinshasa: Environnement et Développement durable - Eve Bazaïba visite les services de son ministère

La ronde lui a permis de toucher du doigt les réalités de ces services et de recevoir les préoccupations du personnel y affecté.

A la direction de l'Assainissement située sur l'avenue des Tropiques, dans la commune de Limete, la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable (VPM-MEDD), Eve Bazaïba Masudi, a pris connaissance de l'état dans lequel le personnel affecté à cette direction travaille.

Apres la ronde de tous les bureaux regroupés en division, le VPM-MEDD a reçu un mémorandum du personnel de cette division reprenant leurs desiderata dont la prime spécifique à la salubrité.

Mme Ève Bazaïba s'est ensuite rendue à la 7e rue industriel où elle a visité les autres entités de son ministère, notamment la Direction générale de forêt, la Direction du reboisement et horticulture, la Direction des ressources en eau, celle de conservation de la nature, promotion et valorisation des bois, le Cadastre forestier ainsi que la Coordination urbaine de l'environnement/Mont-Amba. Ici également, le VPM-MEDD a reçu les doléances du personnel. Celles-ci ont essentiellement tourné autour de la rétrocession de prime spécifique, qui ont également été reprises dans un mémorandum.

Comme à la Direction d'assainissement, le VPM-MEDD a promis de ne ménager aucun effort afin que leurs demandes aient des réponses favorables. Mme Eve Bazaïba a, par ailleurs, dit attendre de ces agents et cadres sous sa responsabilités, entre autres, le respect du circuit normal et officiel sur les taxes.

L'espace Grand Oriental honore ses filles et fils promus dans les institutions de la République

Après ce tour dans les services de son ministère, la VPM-MEDD qui, parmi les heureux promus de l'espace Grand Oriental dans les institutions de la République, a assisté à une grande fête organisée par cet espace en vue d'honorer les siens. Cette soirée en l'honneur des filles et fils élevés en dignité au niveau de l'Assemblée nationale, du gouvernement et de l'armée a été organisée, le 22 mai, au chapiteau GB, dans la commune de la Gombe.

Au total, il y avait sept promus parmi lesquels la députée nationale Eve Bazaïba Masudi, élevée au rang de VPM, ministre chargée de l'Environnement et Développement durable. Les ressortissants de ces quatre provinces, notamment le Bas-Uélé, le Haut-Uelé, l'Ituri et la Tshopo, à travers leurs représentants à Kinshasa, ont plaidé pour le leadership collégial pour un Congo fort et ce, dans la vision du chef de l'État, « Le peuple d'abord ». Ils ont, par ailleurs, préconisé l'unité de tous les enfants de la grande Province orientale, afin de sortir leur entité de sa situation actuelle. Remerciant l'assistance pour l'accueil, la VPM Bazaïba a insisté sur le caractère spécial de cette activité qui lui rappelle la lourde responsabilité qui revient à chaque fille et chaque fils de ce terroir, notamment celle de penser à là ils sont tous venus.

Les autres promus ont été Angel Tabi et Carole Agito, respectivement questeurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, Anne-Marie Karime, ministre chargée des Relations avec le Parlement, Samy Adubango, vice-ministre des Affaires étrangères, Aminata Namasiya, vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, le Pr Londakoyi Gaspard, EPST, directeur de cabinet du Premier ministre, et le lieutenant général Lucien Matthieu Libulia, auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été noté la présence, lors de cette cérémonie, de l'ancien vice-président de la République et président national du Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est venu pour honorer la secrétaire générale de sa formation politique, Eve Bazaïba.