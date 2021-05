Afrique: Le Premier ministre représente le Président de la République à la 38e réunion du NEPAD

Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a représenté Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, cet après-midi à Nouakchott à la trente-huitième réunion du Comité de pilotage de l'Agence africaine de développement tenue par vidéoconférence.

A l'ordre du jour de la réunion, l'élection du PDG du NEPAD, la présentation des discours d'ouverture des Présidents de la Commission, de l'Union africaine et du Comité de pilotage, ainsi qu'un rapport d'étape sur la réponse continentale au ccovid-19, le rapport annuel, et le rapport sur l'état des signatures et ratifications de l'accord de l'Agence africaine des médicaments.

Le NEPAD se propose de réaliser le développement en Afrique avec la promotion et l'intégration des économies africaines, intégrées dans l'économie mondiale suivant un plan de développement durable qui s'appuie sur des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, dans le domaine des technologies de l'information, de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement, la mise en valeur des ressources humaines, la réduction de la pauvreté, en portant un intérêt particulier pour l'éducation, la santé et l'agriculture.

A cela s'ajoutent l'intégration économique régionale et la participation effective de la société civile et du secteur privé, afin qu'ils deviennent partie prenante du processus de développement.

Ont pris part à cette vidéoconférence :

- - M. Diallo Amadou Samba, ministre secrétaire général du gouvernement,

- Mme Aicha Vall Mint Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre,

- M. Hasni Ould Fkih, conseiller du Premier ministre chargé de la communication,

- Mohamed Lemine Ould Hamadi, conseiller du Premier ministre chargé de l'économie productive.