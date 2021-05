Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la tendance haussière de la capitalisation boursière du marché des actions

La tendance haussière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 20 mai 2021, s'est poursuivie au terme de la journée de cotation de ce mardi 25 mai 2021.

Cette capitalisation s'est affichée à 4656,665 milliards FCFA contre 4625,521 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 31,153 milliards FCFA. Quant à celle du marché obligataire, elle s'est située à 6547,750 milliards FCFA contre 6564,420 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 16,67 milliards de FCFA.

Concernant les deux indices, on note une progression. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) est ainsi apparu en hausse de 0,59% à 132,04 points contre 131,27 points la veille.

L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a, de son côté, gagné 0,67% à 154,73 points contre 153,70 points précédemment.

La valeur totale des transactions est passée de 2,246 milliards FCFA la veille à 652,598 millions FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : SITAB (plus 7,44% à 2.815 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2.745 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 390 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,58% à 3.880 FCFA) et SODECI (plus 4,24% à 3.440 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 400 FCFA), BICICI (moins 6,03% à 5.300 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 5,75% à 4100 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,42% à 540 FCFA) et Solibra (moins 4,06% à 71000 FCFA).