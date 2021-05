Angola: Le Conseil des ministres crée la Fondation pour le développement

Luanda — Le Conseil des ministres a créé ce mardi, à Luanda, la Fondation nationale pour le développement scientifique et technologique, qui a pour mission de mettre en œuvre les politiques de science, de technologie et de l'innovation.

Selon le communiqué de presse de la 5e réunion présidée par le Président de la République, João Lourenço, la fondation doit également gérer les ressources financières du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) et d'autres provenant de dons destinés à la recherche scientifique et au développement.

L'institution aura également la tâche d'accréditer les institutions qui se consacrent à la recherche et au développement dans le pays, afin d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des ressources financières disponibles et le soutien à la production scientifique nationale.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé le Code du processus de travail, un diplôme qui vise à systématiser, harmoniser et rassembler les règles de procédure de travail en vigueur et les adapter à la réalité constitutionnelle et au nouveau contexte des relations juridiques-professionnelles et des conflits du travail.

La proposition vise à faciliter le traitement et à promouvoir l'efficacité, la sécurité juridique et la sécurité, ainsi qu'à renforcer les garanties des citoyens, des travailleurs et des entreprises.

Diplomatie

Le Conseil des ministres a approuvé la proposition d'exemption de visas dans les passeports diplomatiques, de service et ordinaires avec la République de São Tomé et Príncipe et proposition visant la circulation des personnes le long de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC).

Il a apprécié les mémorandums d'intention pour la constitution d'une commission mixte permanente entre l'Angola et la RDC et sur la coopération dans le domaine de la formation et de la gestion du personnel enseignant avec la Norvège.

Il a également apprécié l'accord conclu entre l'Angola et la Chine sur l'envoi d'équipes médicales chinoises pour mener à bien la deuxième phase du projet d'assistance technique à l'hôpital général de Luanda.

Instituts

Dans le cadre de la réforme administrative et visant à adapter la structure et le fonctionnement de l'administration indirecte de l'Etat au contexte économique et social actuel, le Conseil des ministres a approuvé les statuts organiques de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), de l'Institut pour le contrôle de la qualité de l'industrie et du commerce et de l'Institut national des langues.