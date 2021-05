Angola: BDA parie sur le partenariat avec la classe d'affaires

Menongue — L'administrateur exécutif de la Banque de Développement d'Angola (BDA), Clemente de Oliveira, a garanti lundi, à Menongue, que son institution souhaitait être plus proche des hommes d'affaires, afin d'écouter leurs préoccupations concernant le financement et la recherche ensemble des solutions.

Clemente de Oliveira a déclare, que lors de la présentation des quatre produits que la BDA avait mis à disposition des entrepreneurs et coopératives du secteur agricole, à savoir «Crédit de campagne agricole», «Machines et équipements agricoles», «Infrastructures et structures d'appui à la production agricole» et «Projets d'investissements agricoles».

Il a déclaré que les produits lancés visaient à diversifier et à investir dans l'agriculture familiale et de revenu, en vue d'atténuer l'impact négatif de la faim, de la pauvreté, ainsi qu'augmenter les postes d'emploi pour les jeunes, favoriser une plus grande cohérence à la solution de financement pour les initiatives des affaires.

En ce moment, selon le responsable, la BDA propose des produits financiers pour toutes les dimensions, des micros, petites, moyennes et grandes entreprises.

Dans son discours, le directeur du Cabinet provincial pour le Développement économique intégré, Roberto Biwango, a déclaré que le gouvernement local, dans son agenda d'actions, menait des activités visant le développement de l'agriculture et la promotion de la productivité, à travers de la création, de l'expansion et de la modernisation des pôles agricoles dans les communautés et l'alignement productif des coopératives et des entreprises liées au secteur agricole et d'agro-élevage.