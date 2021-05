Tanzanie: Nomination de l'Évêque de Bunda

Cité du Vatican (Agence Fides) le Saint-Père François a nommé- Le 6 avril, Évêque du diocèse de Bunda (Tanzanie) le révérend Simon Chibuga Masondole, membre du clergé du même Siège, jusqu'à présent administrateur paroissial, directeur de l'école maternelle et primaire Saint-François d'Assise et président de l'Union des prêtres de Bunda.

S.E. Mgr Simon Chibuga Masondole est né le 2 octobre 1972 à Bukiko-Ukerewe. Il a étudié au Grand Séminaire Notre-Dame des Anges à Kibosho, diocèse de Moshi (1998-2001) et au Grand Séminaire Saint-Charles Lwanga à Segerea, archidiocèse métropolitain de Dar-es-Salaam (2001-2006). Il a été ordonné prêtre le 2 juillet 2006.

Après son ordination, il a exercé les ministères suivants: assistant paroissial à la paroisse de Kahangala à Mwanza (2006) ; vice-directeur du bureau diocésain de la liturgie à Mwanza et assistant paroissial à la paroisse de Nansio à Bunda (2006-2008). Il a étudié la liturgie à l'Institut de liturgie pastorale Santa Giustina de Padoue, en Italie (2008-2012) et a été assistant paroissial à Conselve (2009-2012). Il a étudié à Rome à 'Athénée pontifical Saint-Anselme (2012-2016) et a effectué un service pastoral dans une paroisse du diocèse de Tortona-Italie (2015-2018). Depuis 2018 jusqu'à présent, il a été administrateur de la paroisse, directeur de l'école maternelle et primaire St. Francis of Assisi et président du syndicat des prêtres à Bunda.