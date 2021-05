Cote d'Ivoire: Vaccination contre la Covid-19 - De la lenteur à l'engouement !

La Côte d'Ivoire a réceptionné ses premières doses de vaccins AstraZeneca du mécanisme Covax, notamment un lot de 504 mille doses le 26 février 2021. Le pays est ainsi parmi les premiers du continent à administrer le vaccin AstraZeneca / Oxford à travers le mécanisme Covax. Trois jours après la réception de ces doses, le 1er mars, le gouvernement a lancé la campagne de vaccination. Qui a ciblé d'abord les personnes du troisième âge et les voyageurs de plus de 50 ans.

Un premier centre s'ouvre au Palais des sports de Treichville, puis une soixantaine de centres sur l'ensemble du territoire abidjanais. Malgré le déploiement de ces centres de vaccination, la population abidjanaise a continué à ne pas adhérer à l'opération. Les fausses idées et informations véhiculées sur les réseaux sociaux sur le vaccin ont semé le doute ou ont renforcé le scepticisme des candidats au vaccin. Et les autorités peinaient à attirer les populations vers les centres de vaccination. La méfiance à l'égard du vaccin anti-Covid-19 est restée vive. Et l'on craignait la péremption de ces milliers de doses de vaccin. Aussi, devant la résurgence des cas positifs, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique et de la Couverture maladie universelle, a entrepris de multiplier les centres et étendre la campagne de vaccination à l'intérieur du pays.

Stratégie qui a été renforcée par le ministre Pierre Dimba, qui, à sa prise de fonction le 12 avril, s'est engagé dans un corps-à-corps avec les acteurs du système sanitaire, les partenaires, les structures décentralisées, le corps préfectoral et les populations. Il a donc multiplié les rencontres, mais surtout avec les communautés pour une sensibilisation de proximité sur les bienfaits de la vaccination contre le coronavirus. Donnant ainsi un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination, élargie depuis le 26 mars aux personnes âgées de 18 ans et plus, avec des centres de vaccination qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, selon les chiffres communiqués par les services de Pierre Dimba, d'environ 1.340 personnes vaccinées en moyenne, au quotidien, à fin mars, le taux passe à deux mille, puis monte à six mille avant de stabiliser à douze mille personnes par jour. « Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021, soit en cinq jours, 133.424 personnes se sont fait vacciner. Soit une moyenne de 26.684 personnes qui se font vacciner en un jour », précise un communiqué émanant du ministère.

Selon la même source, ce sont au total 491.146 doses qui ont été administrées sur les 554.000 doses reçues, (dont 50. 000 doses de don de la République de l'Inde) à la date du 25 mai. « Il ne reste plus que 62.854 doses qui pourraient être épuisées dans les cinq jours à venir. Les Ivoiriens ont finalement adopté la vaccination contre la Covid-19 », se félicite l'équipe de Pierre Dimba dans le communiqué. Le gouvernement peut aisément commander d'autres doses comme il l'avait promis. La péremption des vaccins que l'on redoutait n'est plus d'actualité. L'on tend vers une rupture de stock, en raison de l'engouement des populations qui ont finalement compris la nécessité de la prévention contre le coronavirus.