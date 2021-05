Algérie: Djamel Benabdeslam - Pas de solutions politiques hormis la Constitution

Tipaza — Le président du Front de l'Algérie nouvelle, Djamel Benabdeslam a affirmé mardi à Tipaza qu'il n'y aurait pas de solutions politiques hormis la Constitution à même de faire face aux défis et dangers qui menacent l'unité et la sécurité du pays.

Lors d'un meeting animé à la Salle de lecture publique au centre ville de Tipaza, M. Benabdeslam a précisé qu'il s'agit d'une occasion "décisive" qui requiert la mobilisation de tous et une forte participation, eu égard aux défis et dangers auxquels fait face l'Algérie et qui menacent la sécurité et l'unité nationales.

Le président de la formation politique a fustigé, par ailleurs, les voix et slogans "malveillants" qui s'en prennent aux institutions de l'Etat et appellent au boycott des élections, estimant que le pays passe par une phase "sensible" qui rend l'opération de réparation des dégâts causés par la "Issaba" difficile et compliquée.