Algérie: Journée de l'Afrique - La place de la RASD témoigne de l'attachement de l'UA à ses principes de base

BIR LAHLOU (TERRITOIRES LIBERES)- Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a affirmé mardi que la place de l'Etat sahraoui au sein de la communauté africaine ainsi que le soutien dont jouit sa cause en dépit des conspirations visant l'extermination du peuple sahraoui, témoignaient du fort attachement de l'organisation continentale aux principes et aux objectifs suprêmes pour lesquels elle a été créée.

Dans un communiqué rendu public à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique, le MAE sahraoui a indiqué que "la proclamation par les chefs d'Etats africains qui ont arraché leur indépendances en début des années 60, de la création d'une organisation continentale visait le renforcement et le soutien aux peuples africains luttant contre l'occupation et l'apartheid".

Et pour éviter les conflits et les guerres entre les peuples africains, l'OUA a adopté une décision historique lors du sommet du Caire en 1964 concernant la sacralité du principe du respect des frontières héritées de l'occupation, une décision transformée par la suite en un article dans la l'acte constitutif stipulant l'impératif de respecter les frontières définies à l'indépendance, rappelle le communiqué.

Le même ministère estime que l'Etat sahraoui qui retrouve sa place au sein de la famille africaine et l'appui ferme dont elle jouit en dépit de l'ampleur du complot qui vise l'éradication de notre peuple et la spoliation de ses droits, prouvent l'attachement fort de l'organisation continentale aux principes et objectifs suprêmes pour lesquelles il a été constitué.

Pour le ministère sahraoui, l'Union africaine (UE) est désormais une organisation respectable, grâce à sa forte défense des droits des peuples africains, ce qui a permis au continent de s'imposer sur la scène internationale et d'avoir sa voix audible et ayant un poids dans les foras internationaux.

La dynamique qu'avait connue l'action africaine commune et portant sur l'intégration économique et politique qui repose sur l'agenda africain 2063 ne plaît pas à des parties de l'intérieur et de l'extérieur du continent, lesquelles œuvrent en fonction de cet agenda, à semer l'instabilité et à saper la cohésion en portant atteinte aux principes et objectifs qui constituent l'esprit de l'UA et à sa philosophie et concrétisent le secret de son existence pour laquelle des millions d'Africains se sont sacrifiés".

Les peuples africains et le monde entier ont célébré, mardi, la "Journée de l'Afrique", qui coïncide avec l'anniversaire de la constitution de l'Organisation de l'unité africaine (UA actuellement) dans des circonstances très exceptionnelles, marquées par la nouvelle dynamique et le grand élan acquis par la cause sahraouie, dernière colonie d'Afrique.

Comme chaque année, les thèmes fixés pour la célébration de cette journée mondiale projettent la lumière sur les efforts des pays africains, en vue de concrétiser les objectifs stratégiques de l'UA, à l'instar de la décolonisation, du règlement des conflits armés et du maintien de la paix.