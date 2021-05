Algérie: Législatives - L'APN doit retrouver son rôle de législateur

Jijel — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a relevé mardi soir depuis Jijel, l'impératif pour l'Assemblée populaire nationale (APN) de "retrouver son rôle de législateur pour l'avenir du pays et non pour celui des dirigeants".

Animant un meeting populaire, à la salle Soummam au centre-ville, dans le cadre de la campagne électorale, devant des militants et sympathisants de son parti des wilayas de Jijel et Bejaia, ce responsable politique a mis en exergue "l'importance pour l'Assemblée nationale populaire de retrouver son rôle de législateur pour l'avenir du pays, et non pour celui des dirigeants en vue de perdurer au pouvoir".

Il a, dans ce sens, souligné que "les missions du député ne peuvent se résumer à l'immunité parlementaire, la bonne rémunération et l'approbation de tout".

Et de poursuivre : "le Hirak demeure la soupape de sécurité pour la préservation des institutions de l'Etat, même si ce mouvement a été infiltré par certaines parties qui ont tenté de le détourner de sa voie initiale qui a permis d'annuler le cinquième mandat et de traduire en justice les pilleurs de l'argent du peuple".

Pour M. Zitouni, "le Hirak n'a jamais prôné la division ou le régionalisme mais a plaidé en faveur de l'unité du pays".

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique a, dans ce contexte, salué le rôle important joué par l'Armée nationale populaire qui a "accompagné le Hirak".

Abordant la question palestinienne, M. Zitouni a relevé le rôle "majeur" de l'Algérie pour soutenir cette cause sur les différentes scènes internationales, soulignant que "la cause palestinienne est une cause juste soutenue par tout le peuple algérien".