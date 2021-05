Madagascar: Projet Tanamasoandro - Un quartier pilote vers la fin de l'année

Le vice-ministre Angelo Zasy annonce la concrétisation du désengorgement de la ville d'Antananarivo par le biais du projet Tanamasoandro à Imeritsiatosika. Des quartiers verront le jour bientôt.

Un quartier pilote à Tanamasoandro d'ici la fin de cette année 2021. C'est du vice ministre Angelo Zasy, en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat. C'était lors d'une séance de questions réponses en ligne, organisée par la Fondation Frierdrich Ebert. «On devrait voir un quartier résidentiel pilote d'ici la fin de l'année et un premier quartier administratif dans deux ans » a-t-il révélé. A lui de rappeler que le désengorgement de la capitale passe impérativement par la création de nouvelles villes. « Partir à Tanamasoandro et revenir à Tana» a-t-il encore fait mention. Il faut partir vers une nouvelle ville et revenir par la suite pour arranger ce qui doit l'être et fluidifier à Tana. « Ce projet a en toile de fond, la décentralisation et les logements décents dans un environnement qualitatif » a ajouté le vice-ministre.

Les 982ha ne seront pas tous exploités en même temps dans la mesure où un projet de cette envergure comporte des contraintes juridiques et foncières, des questions d'indemnisation, des déplacements d'équipements. « Il y a un équilibre à faire », a-t-il insisté en réponse à la question du temps que cela prend pour concrétiser le projet Tanamasoandro.

Nord et Sud

Au mois de mars dernier, pour rappel, des habitants dont les propriétés sont touchées par le projet se sont manifestés et ont demandé à ce que l'État implante le projet sur un domaine public. 235 ha de terrains privés ont été déclarés d'utilité publique.

Sur la question de décentralisation des nouvelles villes, le vice-ministre a rétorqué que des projets sont en phase d'étude dans le Nord et dans le Sud du pays. Andrakaka et Ramena à Antsiranana ont été choisis en raison de leurs potentialités. Taolagnaro pour le Sud, sera doté d'une nouvelle ville. La création de nouveaux quartiers dynamiques est motivée par le développement économique en potentiel comme l'existence de ports et d'aéroports, le tourisme ou encore du câble Metiss pour Taolagnaro qui verra un quartier développé vers le numérique. Les villes de Mahajanga et Nosy be disposent également de forts potentiels, selon toujours Angelo Zasy. Etant en charge de l'Habitat, la question des logements sociaux lui a été posée. « Est-ce seulement pour les classes nanties, comme ceux en cours de construction à Ivato ? ».

Le jeune membre du gouvernement répond que ce projet se repose sur des objectifs et critères spécifiques, mais d'autres types de projet destinés à la classe moyenne verront le jour. L'existence d'emploi et de revenu des futurs propriétaires entre autres, sont des critères obligatoires pour l'octroi des logements. « Les logements, même sociaux, ne sont pas donnés gratuitement », a fait remarquer le vice-ministre. Il se pose comme défis le capital humain, les expériences et la motivation des ressources humaines pour atteindre les objectifs fixés dans ces projets pharaoniques.