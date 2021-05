Madagascar: Rhône - Un Malgache purgera 25 ans pour meurtre

Gilou Rakotoasimbola a été condamné vendredi à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par les assises du Rhône en France. Il a percuté et écrasé sa propre femme avec sa voiture en juillet 2019.

Verdict tombé. Gilou Rakotoasimbola, 46 ans, purgera vingt-cinq ans de réclusion criminelle, selon le verdict prononcé par les assises du Rhône, en France, en fin de semaine dernière. Il a été accusé de meurtre de sa propre femme, Bernadette Reby, commis le 25 juillet 2019 à Vénissieux.

Le mari violent n'a pas réagi à l'énoncé du verdict. Outre sa peine de prison, « Il devra se soumettre également à un suivi socio-judiciaire pendant dix ans comprenant une obligation de soins. Aux cheveux ras et vêtu d'un large blouson orange et noir qui épaissit sa frêle silhouette, il est un homme banal, inséré, normal, a noté dans son réquisitoire l'avocate générale Charlotte Million. », d'après les médias français.

« La magistrate avait réclamé une condamnation à trente ans de réclusion, assortie d'une peine de sûreté de vingt ans », ont-ils rapporté.

Percutée et écrasée

Bernadette avait porté plainte contre son mari le 8 juillet 2019, car celui-ci l'avait étranglée la veille. Elle avait perdu connaissance à cause des violences qu'elle a subies.

L'auteur a été arrêté, mis en garde-à-vue et interrogé. Il a été placé sous contrôle judiciaire et frappé d'interdiction d'entrer en contact avec sa femme. Puis, quelques jours plus tard, il était entré en trombe sur le parking de l'entreprise de sa femme à bord de son SUV. En moins de trois minutes, il l'a alternativement percutée et écrasée, à deux reprises. « La scène très violente, filmée par les caméras de vidéo surveillance de la société, a été diffusée jeudi lors du premier jour d'audience, plongeant le public dans la sidération. » a souligné la presse locale.

L'accusé a reconnu avoir tué volontairement sa femme. Pourtant, il exprimait des regrets et a demandé pardon à sa belle famille. « Ce qu'il a fait est horrible et il le sait », a expliqué sa défense Me Stéphanie Rogeron, estimant la peine prononcée « juste ». Elle ne compte pas non plus faire appel.

Gilou Rakotoasimbola est un ancien chauffeur routier. Il a deux filles d'une précédente union. Il a nié avoir été violent envers son épouse Bernadette. Or, celle-ci avait exposé à Viffil, une association d'aide aux femmes, un contexte de violences physiques, psychologiques et sexuelles au sein de son couple. C'est ce qu'a d'ailleurs rappelé une responsable de l'association à la barre.