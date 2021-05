Madagascar: Inscription baccalauréat - Le taux d'inscription reste faible

Le nombre d'inscrits pour la session du baccalauréat 2021 est encore faible selon les statistiques provisoires. Les inscriptions continuent.

A quelques jours de la clôture de l'inscription, le taux d'inscription connaît une légère hausse bien qu'il soit encore faible, notamment dans la province d'Antananarivo. Actuellement, près de soixante-onze mille candidats ont pris les fiches d'inscription. Quarante-quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt personnes ont pu compléter les dossiers d'inscription d'examen et sont venus remettre les fiches auprès du service du baccalauréat, hier. Comme chaque année et par rapport au chiffre provisoire, la série A2 et la Série D enregistrent le taux le plus élevé dans l'ex-province d'Antananarivo. Au niveau des autres ex-provinces, la tendance nationale se penche, selon les explications vers les 58% pour le taux d'inscription, jusque là. « Toamasina enregistre le taux d'inscription le plus élevé», explique une source.

Les parents des candidats et les candidats tardent à compléter les dossiers d'inscription même si l'échéance est proche. Mis à part le problème financier par rapport au droit d'inscription aux examens, les parents d'élèves sont dans l'expectative par rapport à la sécurité sanitaire lors de l'examen. « Au niveau de notre école, la tenue même de l'examen inquiète certains parents par rapport à la situation sanitaire », indique un responsable.

Aucune dérogation

Pour l'instant, aucune décision n'a été prise par rapport au report de la date d'inscription à une date ultérieure. Aucun délai de grâce n'est par ailleurs annoncé pour le moment. Selon une source, une enquête serait effectuée par le ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique au niveau de chaque ex-province par rapport aux tendances nationales des inscriptions. Une décision serait attendue pour bientôt.

Les parents d'élèves, les lycées, les candidats sont invités à s'inscrire au plus vite dans le délai imparti. « Nous invitons les candidats à soumettre leurs candidatures. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour le faire », souligne le responsable. Les dates d'examens restent inchangées puisque les épreuves pour le baccalauréat général se dérouleront du 9 au 13 août. Les épreuves du baccalauréat professionnel technique et technologique vont se tenir entre le 9 et le 19 août.