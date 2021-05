Madagascar: Hécatombe à Midongy Atsimo - Les forces armées ripostent

Violente guérilla à Midongy Atsimo, les forces de défense et de sécurité prennent petit à petit le contrôle de la situation. Cent-cinquante dahalo ont incendié trois cents maisons et abattu dix-neuf personnes dont deux militaires dans les villages de Benonoky et d'Ampanitelo dimanche.

À la suite des poursuites engagées, les malfaiteurs ont pris le large en direction du Nord-Ouest. La gendarmerie nationale et l'armée malgache ont déployé leurs hommes au niveau des issues où les dahalo pouvaient s'échapper. Hier, tard dans la nuit, ils se sont retrouvés nez-à-nez. La zone d'accrochage était enfouie en pleine brousse e t non couverte par les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile. Les informations confirmées à demi mot révèlent que sur les trois cents têtes de bovidés dérobées lors de l'attaque, cinquante ont été arrachées au forceps par les militaires et les gendarmes étaient aux trousses des bandits. À l'issue d'une violente fusillade, les voleurs de bétail ont été contraints d'abandonner une partie de leur butin.

Ces affrontements ont éclaté dans la forêt dense d'Ambolo où une végétation épaisse déferle sur une aire de 200 km² entre les localités de Sakobany et Lavaraty.

Issue verrouillée

L'unique passage obligé pour faire sortir le troupeau était verrouillé par les forces armées. Elles ont aussi bénéficié d'un hélicoptère que les dahalo ont été contraints de se retrancher dans ces bois quasi impénétrables.

Après cette intervention des gendarmes et des militaires, les brigands ont dû s'engouffrer davantage dans la forêt. Dans cette opération, les hommes de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Vangaindrano sont en tête de front.

L'attaque des deux villages a été perpétrée dimanche entre 3 heures et 5 heures du matin. Les deux militaires tués portaient respectivement les grades d'adjudant et de caporal. Ils servaient au camp 2/RM2 à Manakara. Les assaillants avaient sept Kalachnikov, des fusils de chasse et des armes blanches. Aucun blessé n'est signalé dans les rangs des forces de l'ordre lors de la dernière fusillade.