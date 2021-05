Congo-Kinshasa: Mieux vaut prévenir que guérir, telle est la stratégie optimale à opter pour juguler la pandémie de Covid-19

Au Congo, notre pays, les mesures barrières sont moins bien appliquées, laissant ainsi à ce virus, ayant une capacité de nuisance indicible, l'opportunité de circuler rapidement. Les citoyens congolais, dans leur écrasante majorité ne font aucun cas des masques. Ils ignorent superbement la distanciation sociale, rechignent au confinement, même lorsque celui-ci s'avère indispensable et continuent à adorer l'entre soi.

Ici, la proximité est la règle et l'isolement, l'exception. Et pourtant, l'existence de la pandémie de la Covid-19 ainsi que sa létalité très élevée ne sont pas des vérités de foi ou des dogmes inaccessibles à la raison.

Des preuves péremptoires abondent, tous allant dans le sens des ravages que peut causer ce virus ainsi que sur l'apparition des nouvelles variantes qui viennent compliquer la donne.

C'est à se poser les questions lancinantes ci-après. Sommes-nous aveugles ou marchons-nous dans le noir ? Sommes-nous sourds ou avons-nous les oreilles bouchées par du coton ? Qu'à cela ne tienne, la crise de la Covid-19 constitue la première angoisse planétaire de nos existences.

Loin devant les guerres mondiales, les épidémies de la lèpre, de la tuberculose, du sida, d'Ebola ou de la chikungunya pour ne citer que celles-là.

Certes, l'Afrique est après l'Océanie, le continent le moins touché par cette pandémie. N'empêche que les deux principales mamelles de la lutte contre une épidémie, en l'occurrence : la prophylaxie et la thérapie curative sont moins avancées dans notre continent qu'ailleurs.

Les infrastructures sanitaires sont à la fois vétustes et insuffisantes. Les hôpitaux manquent de tout pour la plupart. Comble des paradoxes, ils sont couteux et, ipso facto, inaccessibles au commun des mortels.

Ce qui précède, met à nu, la tâche herculéenne à laquelle seraient confrontés nos professionnels de la santé dans le cas où les propagations devenaient massives. Il vaut mieux donc, dans le cas d'espèce, prévenir les contaminations et les étouffer à l'œuf plutôt que de devoir prendre en charge un grand nombre des malades.

Cela serait un réflexe de bon sens que de profiter de l'opportunité que nous offre la crise du covid-19 pour changer les boites à outils dans l'écosystème sanitaire congolais. Il s'agit de faire basculer les choses dans le sens de considérer la santé comme un bien commun essentiel pour le pays, d'y affecter suffisamment des ressources afin que nos hôpitaux augmentent en nombre et soient suffisamment modernisés et équipées. En plus de cela que nos professionnels de la santé soient convenablement rémunérés.

La bataille du Covid-19 n'est pas encore gagnée au Congo. Il est donc hors de question de baisser la garde dans la lutte contre cette pandémie

Le relâchement total qu'on observe au Congo dans le cadre du combat mené contre la covid-19, couplé au dénuement de la plupart de nos centres de santé, peuvent faire le lit d'un cataclysme qui pourrait s'abattre sur notre pays.

Ce relâchement risque d'entrainer une propagation qui va crescendo jusqu'à un seuil au-delà duquel nos professionnels de la santé seraient débordés, enclenchant ainsi une mécanique du malheur pour notre pays.

Pour éviter l'engrangement des tels événements apocalyptiques, il sied que le Congo fasse un front commun pour être agressif à la réponse à donner à ce virus. La désinvolture affichée à l'endroit des gestes barrières devrait céder le pas au respect scrupuleux des règles édictées par nos autorités sanitaires afin de stopper net la propagation de la maladie.

Il faut être sot ou déjanté pour se livrer à des agissements qui, non seulement risquent de vous ôter la vie, mais aussi faire peser une épée de Damoclès, mieux une bombe à retardement, sur tout un pays. Nous saluons la fenêtre d'opportunité qui vient de s'ouvrir avec l'arrivée des vaccins au pays. Les congolais, devraient aller se faire immuniser contre la covid-19 de gaité de cœur.

Dans ce combat contre ce virus, extrêmement dangereux, il convient de tordre le cou à toute sorte de désinformation, d'où qu'elle vienne. Sans oublier de détricoter, avec force, les demis vérités du genre : « ce virus ne s'attaque pas au noir » alors qu'il sévit dans pas mal des pays d'Afrique noire avec à son paroxysme un pays à majorité noir, l'Afrique du sud. Ou encore : « ce virus ne résiste pas à la température ». Alors qu'il se complait dans le corps humain à 36°. Hors de nous l'idée d'appeler ici, à une révolution. Nous faisons plutôt un clin d'œil aux compatriotes pour une prise de conscience de ce qui pourrait nous arriver si nous continuons à pousser la désinvolture jusqu'à l'extravagance. Ceci en ignorant purement et simplement les consignes de l'équipe sanitaire chargée de la riposte.

Les congolais doivent tous s'impliquer dans la lutte contre cette pandémie hors norme

La lutte contre la Covid-19 n'est pas un combat des gladiateurs ou seule la force physique peut faire l'affaire. Il faut beaucoup de partage d'information, beaucoup de connaissances sur les virus, beaucoup de discipline et beaucoup de patriotisme pour le mener à bon port. C'est une lutte qui doit être faite à l'unisson et non en ordre dispersé. A notre humble avis, elle devrait passer par déploiement d'une phénoménologie de l'imagination sur la question.

Cette phénoménologie devrait être dépouillée de toute emprise politique et tenir à l'écart des solutions prêt-à-porter émanant d'autres cieux. Une telle approche devrait s'appuyer sur le triptyque : probité morale, transparence et maitrise préalable des paramètres pour une bonne prise de décision. Elle devrait aussi prendre en compte le nouveau contexte de guerre sanitaire, qui laisse dans l'ombre les pays du sud, en leur rappelant le rôle qui leur échoit. A savoir, celui de spectateur d'un ordre mondial qui se construit par devers eux. Pour donner à nos rêves, sur cette question vitale pour notre pays, la force d'exister, il faut passer à l'action et pas rester dans le domaine de la pensée. Pendant que les intellectuels congolais de tout bord planchent sur la phénoménologie de l'imagination ci-dessous, les autres couches de la population ne devraient pas croiser les bras.

En cette période difficile du Covid-19 et dans un pays comme le nôtre ou vivre est un pugilat pour beaucoup, nos dirigeants devraient teinter leur gouvernance d'une dose d'humanisme et de compassion. Ils devraient, par exemple, penser à ceux-là qui ne peuvent pas se procurer un masque. De même à ceux qui ne peuvent pas, sous peine de mourir de faim, rester confinés. Un encouragement de la part de nos dirigeants aux professionnels de la santé qui sont au front du combat, serait une bonne chose. Et comme qui aime bien châtie bien, ils devraient punir de manière exemplaire ceux qui ne veulent pas obtempérer aux mesures relatives aux gestes barrières. Nos professionnels de santé devraient s'atteler avec diligence à leurs tâches de sauver des vies humaines et de limiter la propagation du virus. Avec le serment d'Hippocrate en tête, ils ne devraient pas, pour rien au monde, succomber à la tentation de suivre le dicton opportuniste : « Tu fais semblant de me payer, je fais semblant de travailler ». Les chevaliers de la plume devraient quant à eux donner avec pédagogie l'information utile et sans arrière-pensées aux populations. Les hommes de Dieu devraient quant à eux implorer le Très-Haut pour que notre pays soit protégé contre ce fléau. Ils doivent, avec l'aura qui est la leur, inciter leurs poulains au respect des gestes barrières. La société civile doit aussi s'impliquer dans cette problématique sanitaire d'une grande importance pour notre pays.

En guise de conclusion

L'ignorance tue, l'indiscipline aussi. Les risques qui planent sur notre pays, relativement à la propagation du covid-19, nous interpellent individuellement et collectivement. L'heure est grave ! Elle ne consiste pas à juguler, comme par le passé, une énième crise humanitaire dans l'Est du pays, mais à contenir les effets d'un virus qui brille par sa capacité de nuisance indicible. Il est venu basculer l'ordre du monde et interroger notre vivre ensemble.

Nous devons faire preuve de solidarité et de bon sens pour protéger notre pays contre cette pandémie hors du commun.

Nous éviterions ainsi qu'un jour, à cause de notre insouciance, nous ayions à nous affairer pour désamorcer une bombe au-dessus de nos têtes. Opération difficile (si pas impossible) compte tenu de la vétusté de nos centres de santé, qui manquent de tout. Et comme si cela ne suffisait pas, la motivation de nos professionnels de la santé est en berne.

Seule la terre ne trompe jamais. Vous semez le riz, vous récoltez le riz. Vous semez le maïs, vous récoltez le maïs. Il en va tout autrement de ce qui nous concerne ici. Vous semez l'indiscipline et la non observance des gestes barrières, vous récoltez un nombre élevé des contaminés et des morts.

Vous n'aurez alors que vos yeux pour pleurer de voir le ciel tomber sur vos têtes et le sol se dérober de vos jambes.

Prof. Jean-Pierre Luhandjula

Université de Kisangani

Département de Math-Info