Congo-Kinshasa: Question de l'accès humanitaire, Aspects judiciaires et pénitentiaires - L'Union européenne et le MSF chez Rose Mutombo

Une série d'audiences a été accordée par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese ce mardi 25 mai 2021, premièrement à une délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur en RDC, Jean-Marc Châtaignier, et deuxièmement à celle de MSF conduite par sa Représentante pays en RDC, Anne-Marie Boyeldieu.

Avec cette dernière délégation, les échanges ont tourné autour des aspects judiciaires et pénitentiaires ainsi que de la question de l'accès humanitaire qui est une préoccupation quotidienne pour MSF en tant qu'acteur humanitaire, médical sur l'ensemble du territoire de la RDC.

Pour la délégation de l'Union européenne, il a été question d'échanger sur un nouveau programme qui a été signé l'an dernier qu'elle va devoir commencer à mettre en œuvre.

"J'ai discuté avec la ministre les différents volets de notre coopération avec le ministère de la Justice portant sur les aspects judiciaires et pénitentiaires qui sont importants, la mise en place ou la réforme de certains textes que la RDC attend mettre en place. Nous sommes vraiment en accompagnement de ce processus de réforme avec des moyens que nous voulons mettre en œuvre pour participer à l'amélioration des choses", a laissé entendre Jean-Marc Châtaignier.

Et d'ajouter que l'Union européenne a construit des infrastructures dans le secteur de la justice à Kinshasa et dans certaines provinces dans leurs anciennes configurations et, avec les nouvelles provinces, elle y travaille.

C'est la raison pour laquelle, au cours de leurs échanges, Jean-Marc Châtaignier a parlé avec Mme la ministre de deux palais de justice qui sont en train d'être construits et finalisés dont l'un dans la province de la Tshuapa qui sera inauguré, sauf imprévu, ensemble avec la Ministre d'Etat Rose Mutombo, au mois de septembre prochain. Et, un autre à Goma dans la province du Nord-Kivu dont les travaux sont en train d'être finalisés.

La crainte de Jean-Marc Châtaignier face à l'éruption volcanique

"J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts ou qu'il n'y aura pas de dégâts liés aux événements sismologiques de Goma. Mais, effectivement, nous travaillons aussi et nous attendons nous consacrer spécifiquement sur quelques provinces pour montrer que nous pouvons davantage et mieux sur ces provinces".

Au fond, l'engagement de l'UE c'est d'abord un partenariat conjoint, une politique pour la construction des palais dans d'autres provinces.

Sans nul doute, la ministre d'Etat Rose Motumbo a rassuré à ses partenaires qu'elle est engagée dans la relance, entre autres, d'un certain nombre de textes, dans la relance du groupe de bailleurs des fonds qui travaille avec le ministre, avec la Rdc sur l'amélioration du système judiciaire. Et, la délégation de l'Union européenne a rassuré son accompagnement à cette démarche de Rose Mutombo.

Il sied de souligner que l'UE s'est engagée en appui de la réforme du secteur de la justice congolaise il y a de cela plus de 10 ans.

MSF et le droit international humanitaire

Outre la délégation de l'UE, la ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux s'est entretenue avec une délégation de MSF conduite par sa représentante pays en Rdc, Anne-Marie Boyeldieu. Car, la question de l'accès humanitaire est une préoccupation quotidienne pour MSF en tant qu'acteur humanitaire, médical sur l'ensemble du territoire de la RDC. Etant sur une vingtaine de 26 provinces que compte la Rdc, la préoccupation de MSF concerne l'entièreté de ses activités. Mais, il déplore un certain nombre d'incidents davantage élevés à l'Est de la Rdc qui a, malheureusement, conduit à certaines décisions de fin d'activités dues à un certain nombre d'incidents.

Et, la voix de la Ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux Rose Mutombo sera toujours importante pour MSF pour protéger le droit international humanitaire et respecter l'aspect humanitaire. C'est la raison même de leurs échanges.