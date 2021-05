Congo-Kinshasa: Linafoot - V.Club sent déjà l'odeur du titre à deux journées de la fin du championnat

En s'imposant devant Sanga Balende 1-0

Plus rien ne pourra empêcher l'AS V.Club de Kinshasa de terminer champion de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), édition 2020-2021. L'équipe de "Bana Mbongo", s'est imposée devant Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, 1-0, lundi, au stade Kashala Bonzola, à Mbuji-Mayi, en match en retard de la 26ème journée, et sent déjà l'odeur du titre à deux journées de la fin du championnat.

Un match d'un pressing haut pour les Moscovites, motivés par leur posture de leader au classement, et qui ne voient pratiquement à ce stade que le titre. Déjà à l'entrée de jeu, Ricky Tulenge s'est signalé en inquiétant le gardien Kalambayi grâce à un centre de Luzolo Ernest. Pendant ce temps, la pression ne faisait que s'accentuer du côté des Dauphins Noirs jusqu'à obtenir l'unique but de la partie par l'entremise de Fiston Mayele Kalala (25ème) sur une erreur de cette défense des Sang et Or, qui n'a trouvé mieux que de céder. C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, V.Club est resté égal à lui, menaçant et inquiétant Sanga Balende. Kalala Mayele, Amédée Masasi ont, plus d'une fois, passé juste à côté du deuxième but. Ainsi, le dernier coup de sifflet de l'arbitre Léon Kikumbi de la Ligue du Nord Kivu est intervenu en faveur de V.Club qui file tout droit vers le titre.

L'équipe de "Bana Mbongo" compte désormais 67 points en 28 matches, alors que son poursuivant direct, le TP Mazembe ne compte que 63 points pour le même nombre de matches.

Kalala neutralise Jean Beleke au royaume des buteurs

Le buteur de l'AS V.Club cette saison, Fiston Kalala Mayele a inscrit contre Sanga Balende son 12ème but depuis le début de ce championnat, neutralisant Jean Beleke du Tout-Puissant Mazembe qui s'est apparemment limité à ses 12 réalisations. En tout cas, il y a longtemps que cet ancien sociétaire de la JSK a marqué dans ce championnat.

Kalala Mayele, vent en poupe, veut sans doute aller au-delà, pour être sacré lui seul, meilleur buteur de la Linafoot 2020-2021. Outre les deux, il y a Kitwa de Simba et Dark Kabangu de Dcmp qui viennent dernière avec 9 buts chacun.

Pour les deux derniers matches, V.Club jouera le jeudi 27 contre Lupopo, à Kinshasa, avant de terminer dimanche 30 mai contre Lubumbashi Sport. Quant à Mazemnbe, il jouera d'abord Maniema Union à Kindu, et enfin, Renaissance du Congo. Vive le champion !

Voici comment se présente le classement

N° Equipes Points J V N D GD

1 AS V.Club 67 28 19 7 1 +26

2 TP Mazembe 63 28 18 9 1 +32

3 AS Maniema Union 60 27 18 6 3 +23

4 Saint Eloi Lupopo 52 28 14 10 4 +17

5 SM Sanga Balende 44 26 13 5 8 +7

6 DC MotemaPembe 43 28 12 7 9 +6

7 FC Blessing 36 29 9 9 11 -3

8 CS Don Bosco 33 29 9 6 14 -2

9 FC Renaissance du Congo 31 28 7 10 11 -10

10 AC Rangers 31 27 9 4 14 -16

11 JSK 29 29 6 11 12 -4

12 Dauphin Noir 29 28 8 5 15 -8

13 AS Simba 28 29 7 7 15 -18

14 RCK 24 27 5 9 13 -16

15 JS Groupe Bazano 20 27 3 11 13 -13

16 FC Lubumbashi Sport 19 27 5 4 18 -26

