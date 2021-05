Congo-Kinshasa: Kinshasa - Ce qu'il faut retenir de la première conférence sur le tourisme mémorial

Du 21 au 22 mai, la Ville-Province de Kinshasa a été le théâtre de la première conférence sur le tourisme mémorial en République Démocratique du Congo. Organisées par Eric Impion Foundation, ces assises se sont déroulées sous le thème "Repenser, reconsidérer le patrimoine historique et mémorial de la traite négrière en Afrique centrale".

Outre le Président de la Fondation, Eric Impion IBANI, ces assises ont également connu la participation de plusieurs autorités ainsi que des scientifiques du pays, à savoir : le Ministre National du Tourisme, NSIMBA MODERO ; le Gouverneur du Kongo Central, Atou Matubuana ; la conseillère spéciale du Chef de l'Etat en charge de la jeunesse et la lutte contre les violences faites à la femme ; des chefs coutumiers ; des professeurs de diverses universités pour ne pas les citer.

Les différentes allocutions étaient focalisées sur la conscientisation, sur la nécessité de relancer le projet de reconnaissance des esclaves et la réhabilitation des sites touristiques y relatifs, afin de diversifier et de booster le secteur touristique en République Démocratique du Congo et même dans les pays voisins. Dans la foule, le professeur AMZAT BOUKARI-YABAKA d'origine béninoise est intervenu sur "les sources historiques en Afrique centrale". Celui-ci, estime que la traite négrière a débuté au Congo vers le 15ème et 16ème siècle. Ce dernier précise que la grande partie de l'histoire de la République Démocratique du Congo est écrite par les hommes venus de l'extérieur. Il sera important selon lui, de faire l'inventaire de ce qui n'a pas été écrit en guise de reconstruire un patrimoine permettant de faire la culture congolaise un outil de développement économique, afin de faire de la RDC une place centrale de la traite négrière.

De son côté, le Sénateur Didier MIMENGI a exposé sur la RDC et sa valeur culturelle. Ce dernier pense que la question des infrastructures intérieures renvoie à la refondation de la culture. A cet effet, le Sénateur propose la réhabilitation du Parc UPEMBA, situé au Nord-Ouest du Haut-Katanga et au Sud-Est du Haut-Lomami ainsi que du Stade Tata Raphaël qui a abrité le combat du siècle, en 1974 entre deux boxeurs américains : Mohamed ALI et Georges FOREMAN. Pour lui, le Congo reste non seulement le cœur géographique mais également culturel.

Prenant la parole au cours de ces assises, le Ministre National du Tourisme, NSIMBA MODERO a tout en indiquant que cette problématique exige de placer l'homme au centre, pense que cette activité constitue un canal pour accompagner le Ministère du Tourisme dans le cadre de la route des esclaves et de la plage qui demeure une question importante pour la RDC, mais également pour l'Afrique.

Satisfaction de l'initiateur

Pour le Président de la Fondation, Eric IBANI estime que l'objectif principal de ces assises a été atteint. «Nous avons atteint le premier objectif qui était de booster les choses. Maintenant, il nous faut le travail de plaidoyer, de prise de contacts pour que le secteur soit vraiment revalorisé », a-t-il déclaré.

Cette activité aura été également marquée par un événement d'insolite : trois afro-descendant venus des Etats-Unis d'Amérique, l'un d'eux croit que ses origines seraient au Congo Kinshasa, au regard de la généalogie de ses grands-parents, jadis éloignés du Royaume Kongo.

Il sied de signaler que la ville de Matadi est le prochain lieu choisi pour la continuité du projet.