Cote d'Ivoire: Arsenal - Nicolas Pépé a été le joueur le plus décisif de la saison

Beaucoup auront peut-être du mal à le croire, tant Nicolas Pépé est décrié pour son rendement insuffisant depuis son arrivée à Arsenal en 2019. Mais cette saison, l'ailier ivoirien est bel et bien le joueur le plus décisif des Gunners.

Très performant avec Arsenal ces dernières semaines aussi bien en Premier League qu'en Europa League, Pépé a été l'auteur de 5 buts lors des 3 derniers matchs, dont deux contre Brighton à l'occasion de la 38e et dernière journée du championnat.

En dépit de sa saison que certains jugent une fois de plus insatisfaisante, l'ancien Lillois affiche un bilan de 16 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui fait de lui le joueur impliqué sur le plus de buts cette saison chez les Gunners.

Une bonne nouvelle pour Nicolas Pépé en vue de la saison prochaine.

20 - No player has been involved in more goals in all competitions for Arsenal this season than Nicolas Pepe (15 goals, 5 assists). Form.

- OptaJoe (@OptaJoe) May 23, 2021