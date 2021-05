Algérie: Rabah Madjer - L'ancienne légende voit en Riyad Mahrez son digne héritier

Ancien sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Rabah Madjer suit Riyad Mahrez et ses prestations avec Manchester City et estime qu'il a nettement progressé.

Dans une interview accordée à nos confrères de Football 365, le technicien est revenu sur la saison de l'ailier des Fennecs et dit ne pas être étonné par ce qu'il fait.

« Il a progressé et sa progression ne me surprend pas. Pour l'avoir eu comme joueur en sélection (entre 2017 et 2018, ndlr), c'est un garçon très sérieux et aussi ambitieux. Le fait de rejoindre un grand club comme Manchester City et y jouer régulièrement lui a permis de se révéler, de s'affirmer et de s'épanouir », a-t-il dit.

Alors que Riyad Mahrez jouera la finale de la Ligue des champions samedi prochain, Madjer estime qu'il sera son digne héritier parmi les légendes du football algérien s'il gagne le trophée.

« Être sacré champion d'Europe, ce n'est pas rien. C'est une grande réussite dans une carrière. Et je lui souhaite vraiment de tout cœur d'atteindre cet objectif (... ) Oui, ça serait magnifique ! Et ça serait un grand accomplissement pour Mahrez », a-t-il fait savoir.