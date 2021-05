Sénégal: Lancement des travaux préparatoires du Conseil présidentiel sur la pêche

Dakar — Le ministre des pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye, a lancé ce mardi les travaux préparatoires du Conseil présidentiel sur la pêche devant permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale inclusive de relance durable du secteur, a appris l'APS des services de communication de ce département ministériel.

Dans un discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le ministre a estimé que "ces concertations seront l'occasion pour toutes les composantes du secteur de la pêche d'exprimer leurs préoccupations du moment et de proposer des mesures à même de les prendre en charge".

Rappelant les mutations rapides, internes et externes du secteur des pêches et de l'aquaculture, il aussi souligné que le rythme et la portée des diverses interventions doivent être "amplifiés" afin d'augmenter "les capacités de réaction et d'anticipation des institutions publiques et privées qui assurent des fonctions importantes dans la gouvernance du secteur."

Dans une perspective d'exploitation pétrolière et gazière offshore, Alioune Ndoye a aussi relevé que "les risques de déversement par accident ne sont pas à négliger et appelle de notre part une attitude de veille et d'anticipation."

"Les réflexions qui seront menées tout au long du processus de concertation devront déboucher sur des contributions écrites qui alimenteront le rapport introductif du Conseil présidentiel", a ajouté le ministre des Pêches et de l'Economie maritime.

La tenue d'un Conseil présidentiel sur la pêche a été annoncée par le chef de l'Etat Macky SALL lors du Conseil des ministres du 31 mars 2021, sans avancer une date.