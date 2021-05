Maroc: Le président mauritanien adresse un message à S.M le Roi

L'émissaire de Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani a été reçu par le chef du gouvernement et par le ministre des AE, de la Coopération africaine et des MRE

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a reçu, lundi à Rabat, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, porteur d'un message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du président Mohammed Ould Cheikh ElGhazouani. Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a indiqué que les entretiens ont porté sur la qualité des relations liant le Maroc et la Mauritanie et sur la nécessité de leur développement et diversification pour englober les domaines économique, scientifique, d'enseignement et d'investissements. Saad Dine El Otmani a fait savoir qu'une vision a été élaborée, selon un calendrier et un programme établis, pour développer ces relations à l'avenir. De son côté, Mohamed Ould Cheikh Ahmed a affirmé que le Maroc jouit d'une place privilégiée en Mauritanie, qualifiant d'excellentes les relations bilatérales, qui n'ont cessé de se développer durant les dernières années.

Le chef de la diplomatie mauritanienne a, dans ce sens, rappelé que l'entretien téléphonique entre SM le Roi et le président mauritanien a donné une forte impulsion à ces relations. Il a émis l'espoir de voir la haute commission mixte, présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, se tenir prochainement pour hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux chefs d'Etat. Le ministre mauritanien a, par ailleurs, précisé que ces relations ont connu une forte dynamique durant les dernières années dans tous les domaines, notamment économique et culturel, à travers l'inscription de plusieurs étudiants mauritaniens dans les universités marocaines. Le chef de la diplomatie mauritanienne a également été reçu le même jour par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Lors d'un point de presse conjoint, ce dernier a qualifié de "très importante" la visite de Mohamed Ould Cheikh Ahmed en rappelant qu'elle s'inscrit dans le cadre du développement positif que connaissent les relations maroco-mauritaniennes depuis l'arrivée au pouvoir du président Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani, a-t-il ajouté. Les contacts sont réguliers entre SM le Roi et le président mauritanien au sujet des relations bilatérales et des questions régionales, a-t-il fait savoir, soulignant l'ambition commune des deux chefs d'Etat de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur. Il a, dans ce sens, rappelé que ces relations se caractérisent par leurs aspects historiques et humains de même qu'il s'agit d'une relation de voisinage entre deux pays frères. Nasser Bourita a, en outre, affirmé que l'entretien avec son homologue mauritanien a porté sur les prochaines étapes pour traduire dans les faits l'ambition des deux chefs d'Etat de développer ces relations, à travers la tenue de la Haute commission mixte et du comité de suivi au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le ministre a mis en exergue les excellentes relations bilatérales sur le plan politique, notant que les aspects économiques et sectoriels ont besoin d'une impulsion pour donner corps à la vision de SM le Roi et du président mauritanien qui aspirent à des relations de voisinage fortes, ayant pour socle les liens humains et historiques et les rapports stratégiques entre les deux Etats frères. Lors des prochaines phases au niveau de la commission mixte et du comité de suivi, l'accent sera mis sur le renforcement de cette coopération sectorielle et la mobilisation des acteurs économiques dans le cadre d'une vision bilatérale et trilatérale, a-t-il poursuivi. Nasser Bourita a, d'autre part, affirmé avoir transmis à son homologue mauritanien les salutations de SM le Roi au président mauritanien et l'estime du Souverain pour les efforts consentis par le chef de l'Etat depuis son arrivée au pouvoir en vue de réaliser le développement socioéconomique et la stabilité politique dans le pays, ainsi que pour les actions menées par le président et la république de Mauritanie sur le plan régional notamment dans la région sahélo-saharienne et sur les plans continental et arabe.

Cette visite, a-t-il ajouté, se veut une occasion pour réaffirmer la solidité de ces relations bilatérales sous la conduite de SM le Roi et du président mauritanien et démentir ceux qui veulent nuire à ces liens forts et solides, qui connaissent actuellement un développement positif. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, le ministre mauritanien a relevé la volonté politique des dirigeants des deux pays d'imprimer une nouvelle impulsion aux relations bilatérales. Notant que ses entretiens avec Nasser Bourita ont porté sur la tenue de la Haute commission mixte qui sera présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, Mohammed Ould Cheikh Ahmed a déclaré qu'il a été décidé de hisser le niveau du comité de suivi, présidé jusqu'ici par les ministres délégués, à celui des ministres.

Il a émis le souhait de voir cette commission se tenir dans les plus brefs délais. Après avoir réitéré la grande volonté marquant les relations politiques entre le Maroc et la Mauritanie, qui se manifeste notamment à travers la coordination et la convergence des vues, Mohamed Ould Cheikh Ahmed a précisé que "la volonté économique est en deçà de l'ambition politique actuelle". Il a également souligné que la Mauritanie loue constamment l'action du Maroc en termes de formation de ses cadres, tous domaines confondus, et d'accueil chaque année de centaines d'étudiants mauritaniens dans les universités marocaines, notant que cette initiative date depuis plus de trois décennies, avec une grande incidence sur le pays reconnue par le peuple mauritanien.