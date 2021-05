Maroc: Le Nouveau modèle de développement - Pour une croissance globale et inclusive

Rabat — Placé au centre du processus de développement, le citoyen marocain est à la fois acteur et finalité. Les chantiers socio-économiques et politiques initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, sont là pour attester de l'intérêt qu'accorde le Souverain à l'élément humain.

Le Nouveau modèle de développement, dont la conception a été confiée par Sa Majesté le Roi à la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), ne déroge pas à ce principe dans la mesure où l'objectif du renouvellement du modèle de développement est de faire avancer le Maroc sur la voie du progrès et d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens.

Il devait ainsi pallier aux insuffisances dont souffrait l'ancien modèle de développement qui avait révélé, à maintes reprises, son incapacité à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales et à réaliser la justice sociale

La CSMD devait, à ce titre, et comme l'a affirmé le Souverain dans Son discours adressée à la Nation à l'occasion du 66è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2019), remplir une triple mission «de réajustement, d'anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d'aborder l'avenir avec sérénité et assurance», tout en s'appuyant sur les différents acquis engrangés par l'économie marocaine durant les vingt dernières années.

Cette commission, qui revêt un caractère consultatif, devait prendre en considération, lors de ses travaux, «les grandes orientations des réformes engagées ou en passe de l'être, dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement et le système fiscal. Ses propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité», avait souligné SM le Roi dans Son discours du Trône en date du 29 juillet 2019.

Elle devait établir un rapport contenant les grandes inflexions souhaitables et les initiatives concrètes pour adapter le modèle de développement, et permettre une croissance globale et inclusive, qui place le citoyen au cœur de ce modèle.

Pour s'assurer de l'adhésion et du soutien des citoyens à ce nouveau modèle de développement, la commission a opté pour une approche participative et inclusive impliquant toutes les forces vives de la nation, notamment les jeunes, en tant qu'entité du présent et force de l'avenir.

Dans ce cadre, la CSMD et le ministère de l'Éducation nationale de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avaient lancé une large consultation auprès des lycéens sur le thème "Le Maroc de demain".

Cette consultation intervenait conformément aux Hautes Orientations Royales considérant les jeunes comme "la vraie richesse du pays" et selon les dispositions de l'article 33 de la Constitution qui insiste sur la nécessité de la participation des jeunes marocains à la vie publique.

Les contributions reçues ont fait preuve d'un grand niveau de prise de conscience chez les élèves, et ont reflété leur grand amour à leur Patrie, ainsi que leur volonté de construire un avenir meilleur qui répond aux attentes de tous les Marocains.

En fait, le Nouveau modèle de développement, qui devra reproduire la vision que se font les Marocains de leur pays et du futur auquel ils aspirent, constituera un nouveau jalon dans le processus de développement du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.