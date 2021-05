Congo-Kinshasa: Libre opinion - "Il suffit d'une petite négligence pour que le pire arrive !"

opinion

C'est aux environs de 19 heures que la ville de Goma a été secouée dans la soirée du 22 mai dernier, par événement tragique qui est l'éruption du Volcan Nyiragongo, qui a été précédée par une odeur de soufre qui se faisait sentir dans la ville.

Ayant été surpris, tous les signes étaient réunis pour faire naître la panique dans la population. Le salut se trouve dans la fuite, dit-on. C'est ainsi qu'au regard de cette situation, des milliers de Congolais seraient surpris et ont été contraints de se mettre en direction du Rwanda, dont les frontières ont été ouvertes après plusieurs heures. Plus le temps passait, mieux les lumières rougeoyantes se propageaient dans cette partie de l'Est de la RDC, dont les premières coulées des laves ont touché plusieurs habitations, qui ont été dévastées. Mais aussi les villages proches dont Mutaho, Kabaya et Kasenyi. Notons que la dernière éruption remonte en 2002 qui avait causé plus d'une centaine de morts et de milliers des sans abris, dont plusieurs en gardent des mauvais souvenirs.

Nonobstant, cette éruption volcanique ne devrait pas être une surprise, car en début du mois de mai, l'observatoire Volcanique de Goma avait présenté un bulletin, expliquant l'Etat de lieu du Volcan de Nyirangongo. En effet, d'après plusieurs sources, ce dernier avait été mentionné comme le volcan le plus actif, avec quelques séismes dans son champ, et dont le niveau d'alerte était en Jaune indiquant une vigilance. Ce qui émane d'une certaine négligence des autorités congolaises qui n'ont pas assez informé la population qui, au préalable, pouvait prendre des précautions et des dispositions de protection, et cela aurait évité une si grande agitation et précipitation. Plus loin, nous nous posons la question de savoir pourquoi les catastrophes devraient-elles arriver pour que nos limites soient exposées au grand public ?, et de surcroit nous surprenant sans des dispositions en cas de force majeur ?

Gloire soit rendue au Dieu Très-Haut, qui a protégé notre cher et beau pays de cette scène horrible, qui pouvait remuer le couteau dans la plaie après plusieurs massacres vécus dans cette portion du pays. Etant hors de danger, jusqu'aux dernières nouvelles, les larves auraient baissé en intensité dans cette ville touristique, et des familles ont pu regagner la ville dans la journée du dimanche 23 mai. Sur ce, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une introspection après cette situation alarmante : Que serait-il arrivé si cette éruption s'était tenue à des heures creuses, surprenant les gens pendant leurs sommeils ? Voilà les catastrophes qui peuvent être évitées si et seulement ces zones sont suivies de très près, et permettant à la population d'être mise au parfum le plus tôt que possible.

Mieux vaut prévenir que guérir, ceci ne reste pas un simple adage, mais devrait plutôt être mis en application afin d'éviter certaines situations désagréables.

En somme, cette catastrophe géographique devrait nous enseigner quant à la notion de prévoyance, mais aussi sur le bon état de nos routes afin de se réfugier dans d'autres villes de la République, indépendamment des pays voisins. Goma se remettra de ses cendres !