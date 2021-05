Gabon: Une nouvelle équipe à la tête du PAYNCOP international

Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) a organisé, du 10 au 11 avril 2021, par vidéo conférence, une assemblée générale ordinaire. Cette rencontre qui a regroupé près d'une quarantaine de participants, originaires de différents pays africains, a permis au PAYNCOP de renouveler son Conseil d'Administration, organe exécutoire du réseau.

Composé d'une dizaine de personnes, la nouvelle équipe est composée d'un président, Romilson de B. E. Silveira, originaire de Sao-tomé, d'un vice-président, Yannick AGBOKA Koffi, originaire du Togo, d'un Secrétaire Permanent, Jerry Bibang, gabonais, et de 9 Coordonnateurs régionaux plus un Représentant de la diaspora.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, Eric Volibi, le Représentant de l'Unesco au Gabon, a encouragé les jeunes engagés dans la promotion de la culture de la paix avant de les inviter à se concentrer sur les futures activités en partenariat avec l'Unesco, parmi lesquelles la biennale de Luanda, prévue pour septembre 2021, et le projet de Jeunes tisserands pour la paix qui concerne le Gabon, le Cameroun et le Tchad.

En marge du renouvellement de l'équipe dirigeante, les participants ont également penché sur différents points, notamment le bilan des activités, les défis et difficultés avant de dégager des perspectives pour la bonne marche de l'organisation. S'agissant du bilan des activités, les régions Afrique centrale, Afrique du Nord et Afrique de l'ouest ont présenté leurs travaux qui ont été appréciés par l'assistance.

Au titre des défis et difficultés, on note la reconnaissance juridique des différentes coordinations nationales afin de donner au PAYNCOP un statut officiel d'organisation internationale ; l'autonomisation économique de l'organisation qui passe essentiellement par deux principaux moyens : les cotisations des coordinations membres et la mobilisation des financements auprès des partenaires.

A propos du PAYNCOP

Le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP) est une organisation apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif de jeunes ayant pour mission de coordonner l'activité des organisations de jeunesse d'Afrique et de la diaspora. Il a été créé dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan d'action en faveur d'une culture de la paix en Afrique / Agissons pour la paix », issu du Forum panafricain « Sources et ressources pour une culture de la paix », en mars 2013. Il a pour vocation de mobiliser et de fédérer la jeunesse africaine en vue de la promotion d'une culture de la paix.

Le PAYNCOP a été officialisé à Libreville (Gabon), à l'occasion de la tenue, du 11 au 13 décembre 2014, du Forum panafricain « La jeunesse africaine et le défi de la promotion d'une culture de la paix », à l'initiative conjointe de la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement et de la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO, avec le soutien et la participation de de l'UNESCO et l'Union africaine (UA).