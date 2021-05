Gambie: Darboe donne l'assurance aux habitants de Foni, leur région ne sera jamais abandonnée par son gouvernement en cas de victoire de l'UDP

Le conseiller juridique Ousainou Darboe a déclaré lors d'une réunion politique au bureau de son parti à Manjai devant des centaines de personnes originaires des 5 districts de Foni venues proclamer leur allégeance au Parti Démocratique Uni (UDP) le samedi dernier: " Un gouvernement issu du Parti Démocratique Uni veillera à ce que les droits de tous les Gambiens soient respectés quelque soit leur origine tribale ou affiliation politique. La région de Foni ne fera l'objet d'aucune exception. "

" En ce qui me concerne, la Gambie ne peut exister sans la région de Foni " a-t-il remarqué.

Les nouveaux militants du Parti Démocratique Uni ont été mobilisés par la branche du parti établie dans la région du Wisconsin par Lamin Keita, un étudiant en Doctorat de l'Université de Northwestern aux Etats Unis.

" Un gouvernement issu du Parti Démocratique Uni veillera à ce que la région de Foni bénéficie de projets de développement car les habitants de Foni sont des citoyens de la Gambie. Les considérations ou calculs politiques ne seront pas pris en compte. Nous ne ferons pas de promesses rien que pour assouvir nos ambitions politiques et recueillir vos voix. Je vous en fais la promesse. " Mr Darboe a davantage assuré. La région de Foni est un bastion de l'ancien Président Yahya Jammeh. La région connait beaucoup de mal à s'adapter au changement de régime depuis la défaite électorale de l'ancien Président.

Mais l'ancien Vice-Président a insisté que la région de Foni fait partie intégrale de la Gambie et mérite, à l'instar de toutes les autres régions du pays, de bénéficier de l'attention et de la considération du Président du pays.

" Quand je parle de la région de Foni, je m'adresse à toutes les tribus de la région. Je tiens à souligner que la Gambie est une et indivisible car elle ne pourrait exister sans la région de Foni. Cela est impossible. Nous sommes tous égaux dans ce pays. Je vous demande donc de ne prêter aucune attention à toute personne qui tentera de semer les graines de la division ethnique ou tribale dans la région de Foni. Je vous demande d'ignorer l'origine tribale des candidats et d'apporter plutôt votre soutien au candidat qui nourrit l'ambition de transformer et de moderniser le pays " a-t-il déclaré.

L'ancien Ministre des Affaires Étrangères a déclaré que le Parti Démocratique Uni a toujours contesté les élections dans la région de Foni. L'ancien Ministre a toujours estimé qu'aucun parti politique ne bénéficiait d'un soutien absolu dans la région.

Il a exprimé sa gratitude à la section du parti implantée à Wisconsin, aux Etats Unis, et a exhorté les membres de cette section à continuer sur cette voie en vue de l'élection présidentielle de Décembre.

Lamin Keita, Président de la section du parti de Wisconsin et à l'origine de cette rencontre, a déclaré que la section du parti de Wisconsin travaille étroitement avec les partisans du parti des cinq districts de Foni, et ce, en vue de les sensibiliser et de les inciter à prendre une part active dans le processus politique et apporter leur soutien électoral au Parti Démocratique Uni.

" Nous sommes convaincus que la région de Foni revêt une importance primordiale pour les élections prochaines car une grande partie de la population pense que cette région est hostile au Parti Démocratique Uni. Notre rôle consiste donc à convaincre les populations que le Parti Démocratique Uni est un parti d'ouverture et de rassemblement qui n'éprouve de haine ou d'animosité envers aucune région du pays. La région de Foni se saurait donc être une exception " a-t-il précisé.

L'Union Européenne apporte un soutien financier de 5.55 millions d'euros au budget de la Gambie