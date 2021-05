Mali: Dr Bakary Samb sur la situation au Mali - «Cette crise appelle à l'implication de tous les acteurs de la région»

Le Directeur de Timbuktu Institute, Dr Bakary Samb, analyse la situation au Mali sous l'angle de crise politique et sécuritaire profonde qui engendre un flou. À son avis, il y a risque de débordements de la crise malienne dans la sous-région surtout les pays voisins.

La crise que traverse actuellement le Mali, suite au coup de force de la junte qui a mis sur la touche, depuis lundi dernier, le Président de la transition, Bah N'Daw, et son Premier ministre, Moctar Ouane, dépasse le cadre de ce pays ; elle est régionale, estime le Directeur de Timbuktu Institute, Bakary Samb. D'où, selon lui, l'importance d'une implication de tous les acteurs de la région, notamment les pays voisins comme le Sénégal. « La sécurité du Mali n'est pas seulement l'affaire des Maliens, mais celle de tous ses voisins, particulièrement ses voisins immédiats comme le Sénégal », ajoute Dr Samb depuis Abidjan où il se trouve. Dans une étude qu'il compte restituer demain, Timbuktu Institute a travaillé sur les menaces dans les zones frontalières du Sénégal et du Mali. Compte tenu de la proximité, son Directeur invite à « faire très attention » à ce qui se passe à Bamako dans les prochaines heures surtout avec la publication d'un éventuel nouveau Gouvernement. D'après ce dernier, il faut voir quelle sera le positionnement de l'Imam Dicko dans ce Gouvernement tout en sachant que dans l'ancien, il disposait d'au moins six Ministres. « Est ce qu'il y aura une ouverture vers le M5-Rfp », s'interroge-t-il. Pour Bakary Samb, cela veut dire que la junte aimerait renverser le socle des alliances pour légitimer son positionnement à la tête de l'État. Cette crise intervient au moment où les acteurs du nord Mali commencent à s'interroger sur l'avancement des Accords d'Alger sur la résolution de la crise dans cette partie du pays.

Aboutissement d'un long processus

Ce qui s'est passé, ces derniers jours, au Mali, soutient le Directeur de Timbuktu Institute, c'est l'aboutissement d'un long processus enclenché suite à l'installation du Gouvernement de transition. Les militaires n'ont pas donné de signaux rassurants sur leur volonté de réussir la transition et d'aller vers la démocratie après l'installation du Président Bah N'Daw et de son Premier ministre, Moctar Ouane, poursuit-il. Ce qui aurait offusqué les militaires, y compris Assimi Goïta, c'est le fait que Sadio Camara et Modibo Koné, qui étaient des piliers de la junte et respectivement détenteurs des portefeuilles de la Défense et de la Sécurité, soient évincés du Gouvernement, explique-t-il. Dr Samb se pose la question à savoir si Bah N'Daw et Moctar Ouane seraient capables de changer ces deux postes clefs sans une concertation préalable avec la junte. Il parle de malaise pour la gestion de la transition entre ses différentes composantes et s'interroge sur la pertinence de changer de Gouvernement à quelque mois de la prochaine présidentielle et en pleine transition. De son point de vue, il n'y avait plus aucun doute sur la volonté de la junte de perdurer aux affaires.

« Jeu politique plus que flou »

« Le jeu politique malien est plus que flou. Flou sur les intentions. Flou sur la manière de mener la transition. Flou sur l'avenir même de cette transition-là », dit-il. Le pire, selon Dr Samb, serait que les dissensions se creusent au sein de l'Armée et qu'on en arrive à des querelles entre les bérets verts et les bérets rouges. Y aura-t-il une alliance entre les éléments de la junte avec le M5-Rfp « si l'on sait que depuis ces 48 heures, on n'a pas entendu une seule déclaration de Choguel Kokalla Maïga qui est le pilier du M5-Rfp » ? Le Directeur de Timbuktu Institute s'interroge sur la position de l'Imam Dicko qui pourrait profiter de la crise pour rebondir sur le plan politique. Pour lui, il y a une « crise politico-institutionnelle beaucoup plus profonde à Bamako, sans une vision claire de ce que nous réserve les lendemains de ce pays qui a besoin de stabilité ».

Rôle déterminent de la Cedeao

À propos de la résolution du conflit, Dr Bakary Samb estime que, cette fois-ci, la Cedeao dont le médiateur Goodluck Jonathan est arrivée, hier, à Bamako, aura encore un rôle déterminent à jouer. Il rappelle les évènements récents au Tchad et la crise libyenne pour parler de la crédibilité de l'Union africaine et de la France. La junte ne chercherait-elle pas à s'engouffrer dans ces failles pour valider son coup de force ? se demande-t-il. « On est dans cette ambiance où il y a une crise politique et sécuritaire profonde au Mali. La Cedeao reste encore un instrument viable qui pourrait jouer un rôle déterminant, mais en choisissant le meilleur style », souligne M. Samb.