Ile Maurice: Le ministre Hurreeram effectue une visite sur le chantier du pont du projet de route A1 - M1

communiqué de presse

Le ministre des Infrastructures nationales et du Développement Communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, a effectué, ce matin, une visite sur le chantier de construction de la route de liaison A1 - M1, notamment sur le site du prochain pont routier devant surplomber la vallée de la Grande Rivière Nord-Ouest (GRNO), afin de faire le point sur l'avancement des travaux de cet important projet de décongestion routière. Il était accompagné du Senior Manager de la Road Development Authority (RDA), M. Patrice Ahtion.

Dans une déclaration, le ministre Hurreeram a exprimé sa satisfaction quant aux travaux entrepris qui, a-t-il dit, ont progressé de manière significative. Il a souligné que ce projet de décongestion routière facilitera la vie des citoyens en leur permettant de se déplacer plus rapidement de l'ouest au centre du pays.

En outre, M. Hurreeram a déclaré que des technologies avancées ont été utilisées pour ce projet, ajoutant que les ingénieurs seront désormais en mesure de mettre en œuvre des projets plus complexes dans le pays.

Route de liaison A1 - M1

La route de liaison A1 - M1 devrait améliorer la distribution du trafic sur les réseaux routiers de la route A1 et de l'autoroute M1 en fournissant un accès alternatif à la cité de Port Louis pour le trafic en provenance de Rose Hill, Beau Basin, Chebel, Chapman Hill, et Upper Coromandel.

Il est estimé que la congestion routière sera réduite à un niveau significatif le long de la route A1 et de l'autoroute M1 et à des endroits tels que Réduit et Ebène.

Le montant du projet de construction de la route de liaison A1 - M1, y compris le pont routier, s'élève à environ Rs 4,31 milliards. En mai 2021, l'avancement global des travaux était de 63,5 %, tandis que 46 % des travaux étaient achevés concernant l'A1 - M1, et 45% au niveau du pont.

Afin de relier le pont à la route A1, un nouveau rond-point est en cours de construction près de Gamma Civic Ltd à Chebel et améliorera l'accessibilité entre Port Louis et Beau Bassin. Le rond-point de Chebel sera relié à la route de liaison A1 - A3, ce qui permettra aux véhicules venant de Port Louis de se déplacer vers l'ouest du pays via le périphérique et la route de liaison A1 - M1.