Ile Maurice: Le ministre des Affaires étrangères préside le groupe de travail sur l'Expo 2020 Dubaï

communiqué de presse

Le ministre du Transport routier et du Métro léger et ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a présidé, ce matin, la réunion ministérielle du groupe de travail sur l'Expo 2020 Dubaï, qui se déroulera du 1e octobre 2021 au 31 mars 2022 aux Émirats arabes unis.

Le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun ; le ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin ; le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck ; et le commissaire général du pavillon de Maurice dans le cadre de l'Expo 2020 Dubaï et Chief Executive Officer (CEO) de l'Economic Development Board (EDB), M. Ken Poonoosamy, étaient présents à cette occasion.

Lors d'une déclaration, le ministre Ganoo a souligné que quelque 190 pays à travers le monde participeront à cette Expo et que celle-ci rassemblera environ 15 millions de personnes du monde entier. Il a également ajouté que cet évènement représentait une bonne plateforme pour le pays afin de faire valoir sa stabilité économique et socio-politique ainsi que son patrimoine culturel, et de promouvoir la réputation du pays en vue de favoriser les objectifs de croissance du commerce, des investissements et du tourisme.

M. Ganoo a rappelé que, grâce aux relations bilatérales cordiales que partagent les deux pays, le pavillon de la République de Maurice, dont le thème est "Roots of the future", sera positionné à un point stratégique dans l'Opportunity District, qui représente le cœur du site de l'Expo, près du pavillon des Émirats arabes unis qui devrait attirer un très grand nombre de visiteurs pendant l'événement.

Pour sa part, le ministre Teeluck a indiqué que le pic des expositions mauriciennes se tiendra pendant la semaine nationale de la République de Maurice, c'est-à-dire la semaine du 12 mars 2022, afin que tous les pays présents participent à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de Maurice.

Il a également ajouté que les industries créatives auront un impact significatif sur la transformation de Maurice en un centre régional plus dynamique grâce à cette exposition. Il s'est montré optimiste quant à la capacité du pays à développer une économie créative avec les talents artistiques du peuple mauricien.

Quant au CEO de l'EDB, M. Ken Poonoosamy, il a souligné que le pavillon de la République de Maurice est piloté par l'EDB et que, dans ce contexte, le pays, à travers plusieurs événements tels que des forums d'affaires, des défilés de mode et des spectacles culturels, renforcera sa réputation en tant que centre d'investissement et de business attrayant. L'Expo 2020 de Dubaï sera une plateforme d'exportations compétitives ainsi qu'une destination financière et culturelle de choix pour les voyages et les loisirs, a-t-il ajouté.