Algérie: Andy Delort - « La saison prochaine je jouerais l'Europe avec Montpellier »

Dans une interview accordée au site du Montpellier HSC, l'international algérien, Andy Delort, s'est exprimé au sujet de son avenir à La Mosson.

À 29 ans, Andy Delort achève une saison réussie avec Montpellier. L'international algérien a inscrit 15 buts cette saison en Ligue 1 en 30 rencontres. Il est même le meilleur passeur africain (10) et s'installe à la deuxième place du championnat derrière le Lyonnais Memphis Depay (12). Le champion d'Afrique en titre pourrait intéresser plusieurs clubs lors du prochain mercato. Les Montpelliérains étaient longtemps à la lutte pour l'Europe et le top 5 avec Lens, Rennes et Marseille, mais seuls ces deux derniers atteindront ces objectifs. Si ce n'est pas la bonne année, c'est un cap qu'il va falloir franchir pour le buteur du MHSC qui dévoile ses ambitions de Ligue des Champions lors d'une interview pour son club.

« Il faut toujours dire ce qu'on pense. Moi je le dis encore, la saison prochaine je jouerais l'Europe avec Montpellier. C'est la mission du club, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on devra faire. Cela fait maintenant 3 ans que cela se joue à une petite marche prés, on a pris de l'expérience et il faut arriver à passer ce cap-là », a confié le champion d'Afrique.

« Je pense que le club va tout faire pour que l'on soit compétitif, et ce sera à nous de passer un palier, faire une meilleure saison et être bien plus régulier pour être en haut. Rien n'est interdit aux ambitieux, c'est ça. Il faut toujours y croire et j'espère que l'année prochaine, avec Montpellier, on entendra cette belle musique », a ajouté le buteur montpelliérain au sujet des ambitions du club français pour la saison prochaine.