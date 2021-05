Congo-Kinshasa: Gaël Kakuta - « Je savais que revenir dans mon club de cœur était le bon choix »

Le RC Lens vient d'annoncer avoir levé l'option d'achat incluse dans le prêt de Gaël Kakuta (29 ans) en provenance d'Amiens. Le milieu offensif international congolais, auteur de 11 réalisations en Ligue 1 cette saison saison, est désormais lié aux Sang-et-Or jusqu'en juin 2023.

L'ancien joueur de Chelsea n'a pas caché sa joie de s'engager sur la durée avec son club formateur. « Je suis très heureux de continuer mon aventure au Racing. Je savais que revenir dans mon club de cœur était le bon choix et tout s'est déroulé de fort belle façon. J'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer avec ce groupe et je suis certain que nous avons encore de belles choses à faire à l'avenir. J'espère que l'on continuera à être performant mais cette fois avec nos supporters dans le stade parce que sincèrement, quand on joue avec les Sang et Or, c'est en partie pour ça. J'ai déjà hâte ! », a déclaré Gaël Kakuta sur le site du RC Lens.