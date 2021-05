Mali/Algérie: Mohamed Magassouba (coach Mali) - « Nous affrontons l'Algérie pour progresser »

Après avoir annoncé un match amical contre la Mauritanie le 3 juin au Stade Mustapha Tchaker de Blida, la Fédération algérienne (FAF) a officialisé deux autres rencontres.

La première opposera les champions d'Afrique en titre au Mali le dimanche 6 juin, toujours à Blida. L'autre match au programme verra les Fennecs affronter la Tunisie le 11 juin à Radès, en Tunisie. Invaincus depuis 24 matchs, les Verts porteront leur série à 27 rencontres et battront le record africain établi par la Côte d'Ivoire (26) s'ils sortent indemnes de ce copieux enchaînement.

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a évoqué la prochaine rencontre amicale face à la sélection algérienne. « On se connait très bien, car on a l'habitude de s'affronter. Je me souviens encore de notre dernière confrontation qui a eu lieu au Qatar, avant le départ pour la CAN 2019, dans un match très intéressant soldé sur le score de 3 buts à 2 en faveur de l'Algérie. Il est clair que nous n'avons pas atteint le niveau de l'Algérie, mais si nous affrontons cette équipe c'est pour progresser naturellement », a-t-il confié au micro de la Radio Nationale.

Mohamed Magassouba a enchainé : « Aujourd'hui, la meilleure référence en Afrique c'est l'Algérie. Outre son statut de championne d'Afrique, l'Algérie est une équipe complète, bien organisée, bien en place et qui joue parfaitement toutes les phases de jeu. Pour moi, c'est une équipe parfaite et je tiens à rendre hommage au travail accompli par Djamel Belmadi qui a su offrir à l'Algérie et à l'Afrique une équipe comme celle-ci », a-t-il ajouté.